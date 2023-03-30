Almanya’da yeni yabancı işçi yasası: Türklere kapılar sonuna kadar açıldı

Alman hükümeti, yabancı işçi alımına ilişkin yeni şartları belirledi. Buna göre Türkiye’den binlerce kişi, kolay vize ve çalışma izniyle Almanya’ya gelebilecek. Dil bilenler, gençler, diploması olanlar öncelikli olacak.

Almanya, 2030 yılına kadar giderek artacak olan işçi açığını kapatmak için yabancı işçilere kapıları açma kararını yasalaştırıyor. Hükümet, işçi alımı ile ilgili yasa tasarısını hazırladı ve meclise sundu. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan tasarıya göre “nitelikli işgücüne” vize ve çalışma hakkı kolaylığı tanınacak.

“Nitelikli İşçi Alımına İlişkin Yasa” başlığını taşıyan 29 Mart 2023 tarihli Bakanlar Kurulu yasa tasarısı öncelikli olarak 2022 yılında büyük oranda sıkıntısı çekilen yaklaşık 2 milyon “nitelikli ya da vasıfsız eleman” açığını kapatmayı hedefliyor. İşçi açığının daha da büyümemesi için, kısa süre içinde işçi alımına başlanması hedefleniyor.

1960’larda olduğu gibi, bu yasadan da yine binlerce Türk’ün yararlanması bekleniyor. Almanya’da akrabaları ya da bağlantısı olanlar Almanya’ya gitme hakkını daha çabuk elde edecek.

‘ARTIK BİR GÖÇ ÜLKESİYİZ’

Yasa tasarısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Nancy Feaser, “Modern bir göç yasası için sonunda fırsatı değerlendiriyoruz. Ekonomimizin ihtiyacı olan uzman personeli ülkemize kazandıracağız. Uzman ya da vasıflı personel hızla Almanya'ya gelecek ve bunların iş piyasasında yer bulmalarını sağlayacağız. Nitelikli Göçmen Yasası, sadece nitelikli kişileri kabul eden aynı zamanda onları canı gönülden isteyen bir göçmen ülkesi olduğumuzu da gösterecek” dedi.

Hazırlanan yasa taslağı, şu şartları taşıyanların Almanya'ya gelebileceğini öngörüyor:

1) İŞ ANLAŞMASI YA DA EĞİTİM: Türkiye'de bir mesleği olan, o meslekte çalışan kişiler, benzer alanda Almanya'dan iş teklifi alırsa, iş bağlantısı kurarsa, bununla vize alıp gelebilecek. Aynı şekilde ilgilendiği alanda meslek eğitimi almak ve mesleğinde gelişmek isteyenler de, meslek eğitimi ve kalfalık yeri bulursa gelebilecek. Yani mesleki eğitim ve öğretim için rahatlıkla gelmek artık mümkün olacak.

2) SERTİFİKA, İKİ YILLIK DENEYİM: Almanya'ya gelmek isteyen nitelikli işçi, bunu Türkiye'den aldığı sertifika (mezuniyet belgesi, ustalık- kalfalık belgesi, mesleki oda kaydı vs.) ile kanıtlayabilecek. En az iki yıllık iş tecrübesi aranacak.

3) DİPLOMA DENKLİĞİ ARANMAYACAK: Şimdiye kadar Almanya'da çalışmak isteyenlerden diploma denkliği isteniyordu. Artık istenmeyecek. Gelinen ülkedeki diploma yetecek. Tek şart, eğer eğitim dışında çalışma için geliniyorsa, bir işyeri bulmuş olma ve maaş garantisi olacak.

4) İŞE ALIMDA PUAN SİSTEMİ: Her bireyin işe alımında puan sistemi uygulanacak. Almanca ve İngilizce bilinmesi artı puan olacak. Mesleki deneyim, başka bir artı puan ve Almanya ile bağı olmak bir başka artı puan sayılacak. Ayrıca kişinin yaşı ve işgücü potansiyeli de puan olarak ölçülecek. 1960'larda olduğu gibi, Türkiye'de sağlık testi ya da diş kontrolü yapılmayacak.

5) HAFTADA EN AZ 20 SAAT: Çalışmak isteyenler, gerekirse haftada 20 saatten az olmamak kaydıyla işyerinde denenebilecek. Bu deneme süresi iki hafta olacak. Deneme çalışması, özellikle yüksek talep gören meslekler için geçerli.

6) TOPLU SÖZLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK: Bazı durumlarda, çok fazla şart aranmaksızın 8 aylık çalışma izni verilecek. Ama en önemlisi bu kişiler sendikalı olacak, toplu sözleşme hakkı olacak ve ilk günden itibaren sosyal güvenlik primleri yatırılacak.

7) YAŞ SINIRI 45 VE 50 ÜZERİ: 45 yaşını aşmış kişilerin geldikleri ülkelerdeki emeklilik haklarına bakılacak ve uzun süre prim ödemişlerse, bu artı puan olarak görülecek. Puanlama sistemine göre yüksek yaş, artı puan getirmese de, örneğin iyi dil bilme, aranan meslekte uzman olma halinde yüksek yaş sorun olmayacak.