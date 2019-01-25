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Almanya'dan Venezüella açıklaması: Tarafsız değiliz, Guaido'yu destekliyoruz

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Guadio'yu desteklediklerini ve Güney Amerika ülkesinde seçimlerin tekrarlanması gerektiğini söyledi.
Almanya'dan Venezüella açıklaması: Tarafsız değiliz, Guaido'yu destekliyoruz

Deutsche Welle'nin haberine göre, Maas Birleşmiş Milletlerin New York'taki merkezine yaptığı ziyareti sırasında Venezüella'daki krizle ilgili soruları yanıtladı.

Guadio'nun henüz Avrupa Birliği ve Almanya tarafından devlet başkanı olarak tanınmadığının hatırlatılması üzerine Maas, Almanya olarak "tarafsız olmadıklarını" ve "Guaido'nun orada yaptıklarını desteklediklerini" söyledi.

Almanya'nın Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığını tanımakta zorlandığını belirten Dışişleri Bakanı, "seçim yasasına, tam demokratik seçimden söz edilemeyecek kadar aykırı davranıldığını" dolayısıyla "Almanya hükümetinin seçimlerin yenilenmesinden yana olduğunu" sözlerine ekledi. Venezuela Ulusal Meclis'in sorumluluk alması ve anayasaya uygun olarak hakların tekrar yürürlüğe sokulması gerektiğini söyledi.

 

Venezuela'daki siyasi krizle ilgili 24 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ülkeyi yeni seçimlere götürecek siyasi bir sürecin başlatılması için çağrı yapılmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "AB, anayasal düzenle uyumlu bir şekilde özgür ve güvenilir seçimlerin önünü açacak siyasi sürecin başlatılması için güçlü bir çağrı yapıyor" demişti.

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