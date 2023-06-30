  • BIST 5.759,11
  • Altın 1596.933
  • Dolar 26.052
  • Euro 28.2793
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAUzmanlar uyardı… Dikkat, sakın böyle uyumayın!

Almanya’yı karıştıran çıkış: Türk dönerine yasak tartışması büyüyor

» »
Almanya’da hızla yükselen ve oy oranını yüzde 20’lere çıkaran, yabancı karşıtı AfD Partisi (Almanya için Alternatif) Türk dönerine yasak istedi. Parti, "Almanya’da, Alman kültürüne uygun yemekler olmalı" diyor.
Almanya’yı karıştıran çıkış: Türk dönerine yasak tartışması büyüyor

Almanların neredeyse milli yemeği haline gelen döner, aşırı sağı kızdırdı. Her geçen gün oylarını yükselten ve yüzde 20'leri bulan yabancı karşıtı parti AfD'nin (Almanya İçin Alternatif) Berlinli üst düzey politikacısı Alexander Jungbluth, Türk dönerine yasak istedi.Kirchheimboleden'de bir toplantıya katılan Jungbluth, artık döner ya da nargile barlar yerine, Avrupa'da Avrupa kültürünü yansıtan ürünlerin olması gerektiğini söyledi.

ALMANYA'DA ALMAN YEMEĞİ…

“Her yerde döner ya da nargile bar görmek istemiyoruz. Almanya'da Alman, İtalya'da İtalyan; Fransa'da Fransız kültürünü yansıtan yemekleri görmek istiyoruz. Şu anda Avrupa'da olan sadece belirli bir ürünün her yeri işgal etmesi” dedi. AfD'li politikacının bu sözleri büyük alkış aldı.

Jungbluth, toplumsal çeşitliliğinin böyle olmayacağını, tek bir ürünün her yeri işgal etmesi ile çeşitlilik sağlanamayacağını savunurken, değişik ülke mutfakları yerine Alman mutfağını savundu.

“BU LÜKSÜ KAYBETMEMELİYİZ”

Bu sözlere Türkler ve Almanlar'ın bir çoğu tepki gösteriyor. Şu anda Almanya'da isteyenin döner, isteyenin pizza ya da Asya yemekleri tüketme lüksü yaşadığına değinilirken, mono-kültür ile çeşitlilik sağlanamayacağı belirtildi.

Almanya'da, içine sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt sosu dökülen döner, ülkenin milli yemeği haline geldi. Döner, McDonalds'ın tahtını da salladı ve birinci sıraya yükseldi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da çarpıcı ‘Müslümanlık’ raporu29 Haziran 2023 Perşembe 18:41
  • Fransa sokakları yangın yeri…29 Haziran 2023 Perşembe 13:37
  • Kanada davet usulü ile sağlık çalışanı alacak29 Haziran 2023 Perşembe 11:31
  • AB Liderler Zirvesi'nde Kıbrıs meselesinin gündeme gelmesi bekleniyor28 Haziran 2023 Çarşamba 22:35
  • Stockholm'de polisin izin verdiği eylemde Kuran yakıldı28 Haziran 2023 Çarşamba 18:08
  • Macron’un, oğlu iş bulamayan anneyle konuşmasına tepki yağıyor28 Haziran 2023 Çarşamba 12:48
  • NATO, Wagner'in tüm kuvvetlerinin Belarus'a gideceğinden emin değil28 Haziran 2023 Çarşamba 09:55
  • Miçotakis’in Yeni Demokrasi Partisi ikinci seçimde çoğunluğu sağladı26 Haziran 2023 Pazartesi 08:50
  • Yunanistan'da 35 gün sonra 2. genel seçim: Başbakan Miçotakis yeniden Parlamento'da çoğunluğu sağlamak istiyor25 Haziran 2023 Pazar 08:37
  • Mali suçları izleme kurumu, Hırvatistan'ı kara para aklama ve terör finansmanında 'Gri Liste'ye aldı24 Haziran 2023 Cumartesi 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti