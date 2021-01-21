Alsancak'ta 2 vaka daha!

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında Alsancak – Lapta bölgesinde artan vakalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ataser, bölgede vaka sayısının arttığını ve tablonun giderek kötüleştiğini belirtti.Ataser, “Dün akşam 35 olan vaka sayısı ilerleyen saatlerde 40’a yükseldi. Bugün 2 vaka daha tespit edildi.

Vaka sayımız artıyor ama biz bir şey yapamıyoruz” dedi. Bölgedeki temaslı sayısının çok fazla olduğunu belirten Fırat Ataser, temaslıların PCR testlerinin pozitif çıkmaması temennisinde bulundu.

Bölgede 15 gün boyunca kısıtlı kapanma talep ettiklerini ancak 2 gündür bu taleplerine bir yanıt alamadıklarını kaydeden Ataser, bölge sakinin oldukça tedirgin olduğunu ifade etti.