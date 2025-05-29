Alsancak’ta bir eve silahlı saldırı düzenleyen zanlı, Güney'de yakalanarak iade edildi

Alsancak’ta bir eve tabancayla ateş açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlının E.B. olduğu belirlendi.

Olayın ardından yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs’a geçtiği tespit edilen zanlı, yapılan girişimlerin ardından Ledra Palace Sınır Kapısı’nda KKTC polisine teslim edilerek tutuklandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 23 Mayıs 2025’te Alsancak’ta meydana gelen silahlı saldırı olayının zanlısı kısa sürede tespit edildi. Zeytinlik Sokak üzerindeki bir ikametgaha meçhul bir erkek şahıs tarafından tabanca ile ateş açılmasıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren kişinin E.B. (E-20) olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede zanlının olayın ardından yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesine geçtiği ortaya çıktı. Zanlının kimliğinin tespit edilmesinin ardından GKRY yetkilileriyle temasa geçilerek iadesi talep edildi.

Girişimler sonucunda, E.B. 28 Mayıs 2025 tarihinde Ledra Palace Sınır Kapısı’nda GKRY yetkililerinden teslim alınarak KKTC polisince tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.