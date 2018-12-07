Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, “Yüksek Öğretimde Engelsiz Faaliyetler” konulu paneli ile 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, panelde Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay panelde teknoloji entegrasyonu ve engelliler konusunda sunum yaptı. Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok, özel eğitim alanında yapılan bilimsel çalışma ve yönelimler üzerine bilgi verdi.

Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Başak Bağlama ise, yükseklisans ve doktora öğrencilerini özel eğitimde dikkat edilmesi gereken odak konuları ve engelsiz faaliyetlerin tezlere yansıması hakkında bilgilendirdi. Panele, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yer alan bilim dalı başkanları da katılarak disiplinlerarası çalışmaların önemine katkı koydular.

Prof. Dr. Fahriye Altınay; "Disiplinlerarası Eğitimle Eşit Bakış ve Yaşayışın Sağlanmasında Araştırmanın Önemi Çok Büyük…"

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay panelde yaptığı açılış konuşmasında, disiplinlerarası eğitimle eşit bakış ve yaşayışın sağlanmasında araştırmanın önemini vurguladı. Lisansüstü eğitimde engelsiz faaliyetlerin ve projelerin önemini de vurgulayan Prof. Dr. Altınay, tüm araştırmacıların disiplinlerarası çalışmalarında özellikle toplumsal sorumluluk ve sorunlara çözüm üretecek çalışmaları yapmasının gerekliliğini hatırlattı.

Engelliler Hakkında Yürütülen Çalışmaların Bilimsel Boyuta Taşınmasında Çok Önemli ve Kalıcı Etkileri Var…

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ise panelde yaptığı sunumda, akademik yaşamında ve çalışmalarında teknoloji ve engelliler hakkında yürütmüş olduğu faaliyet ve bilimsel çalışmalardan bilgi verdi. Bu konuda editörlük ve bilimsel çalışmalarını sürdürdüğünü, konuyu bilimsel boyuta taşımanın çok önemli ve kalıcı etkileri olduğunu vurguladı.

Yetiştirilen Uzmanların Hem Toplumda Hem de İlgili Kurumlarda Görev Yapıyor…

Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok'da, öğrencileri eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yetiştirdiklerini, gerçek uzmanların hem toplumda hem de ilgili kurumlarda görev yapıyor olmasının gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.