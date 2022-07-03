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Alzheimer hastalığının kadınlarda neden daha çok görüldüğü belli oldu

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Bilim insanları, kadınların neden Alzheimer hastalığına erkeklerden daha yatkın olduğunu açıklayabilecek bir gen belirlediler. Aynı genin erkeklerde bu tip bir etkiye sahip olmaması ise dikkat çekti.
Alzheimer hastalığının kadınlarda neden daha çok görüldüğü belli oldu

Demans, erkeklere göre kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor. Bilim insanları da bu farka odaklanarak yeni çalışmalar yaptılar. Boston Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 10 binden fazla kadının genetik yapısını analiz etti.

Genel popülasyonun yaklaşık yüzde 6’sı tarafından taşınan ve kadınları genetik olarak bunamaya yatkın hale getiren, ancak onu taşıyan erkeklerde aynı etkiye sahip olmayan MGMT adlı bir gen tanımladılar.

Araştırmaya göre; geni taşıyan kadınların Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı yüzde 44 daha fazla. Araştırmanın baş yazarı Dr Lindsay Farrer şunları söyledi: “Bu, kadınlarda Alzheimer riskinin genetik risk faktörüne de bağlı olabileceğini gösteren belki de en net bulgu.”

Birleşik Krallık’ta bunama hastası 900 bin kişi var ve bu rakamın 2040’a kadar 1,6 milyona çıkması bekleniyor.

Demans, Birleşik Krallık’ta her on erkekten birine kıyasla sekiz kadından birinin hayatına mal oluyor.

Bununla birlikte uzmanlar, bunamanın yaklaşık yüzde 40’ının önlenebilir olduğuna ve obezite ve egzersiz eksikliği gibi yaşam tarzı faktörlerinden kaynaklandığına inanıyor.

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