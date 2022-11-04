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Amber Heard’ün Twitter hesabı kapanınca gözler eski sevgilisi Elon Musk’a çevrildi

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Bu yılın en sansasyonel isimlerinden biri olan Amber Heard'ün Twitter hesabı kapandı. Şimdi, hesabı Heard'ün kendisinin mi kapattığı yoksa Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk tarafından mı kapatıldığı konuşuluyor.
Amber Heard’ün Twitter hesabı kapanınca gözler eski sevgilisi Elon Musk’a çevrildi

Amber Heard, geçtiğimiz aylarda eski eşi Johnny Depp ile sık sık gündemde yer almış ve neredeyse tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği bir dava süreci yaşanmıştı. Heard, Depp’ten ayrıldıktan sonra Elon Musk ile ilişki yaşamış, hatta ilişkisiyle ilgili bazı detaylar mahkemede de ortaya dökülmüştü.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter’ı satın aldı. Musk’ın satın alma süreci oldukça sancılı geçerken platformun çalışanlarından ve kullanıcılarından da Musk’ın şirkete sahip olma ihtimali sert bir şekilde eleştirilmişti.

Sonunda Musk, Twitter’ı satın aldı ancak herkes bu durumdan memnun değil. Çok sayıda kullanıcı alternatif platformlara geçerken, bazıları da paylaştıkları tweet’lerle tepkilerini dile getirdi.

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Amber Heard’ün de bu süreçte Twitter hesabını kapatması dikkat çekti. Heard’ün 3 Kasım Perşembe günü, daha önce aktif olan ve doğrulanmış hesabı platformdan silindi. Arama sonunda “Bu hesap mevcut değil” mesajı ortaya çıkıyor. Heard’ün hâlâ 5 milyondan fazla takipçisi olan doğrulanmış bir Instagram hesabı var.

Bir algoritma tarafından “dünyanın en güzel kadını” olarak seçilen Amber Heard, eski sevgilisi Elon Musk hakkında kötü bir şekilde hiç konuşmadı. Hatta onu “beyefendi” olarak tanımlıyor. 2018’de The Hollywood Reporter’a verdiği bir röportajda da ilişkisi hakkında şunları söylemişti: “Elon ve benim güzel bir ilişkimiz vardı ve şimdi temel değerlerimize dayanan güzel bir arkadaşlığımız var. Entelektüel merak, fikirler ve sohbet, ortak bir bilim sevgisi. İçten kim olduğumu anlatan pek çok şeyle bağ kurduk. Ona çok saygı duyuyorum.”

Amber Heard, Twitter hesabının silinmesi ile ilgili herhangi bir açıklama henüz yapmadı.

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