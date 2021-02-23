  • BIST 1.530
  • Altın 409,638
  • Dolar 7,0388
  • Euro 8,5548
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA5907 test 16 pozitif vaka

Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, son 21 günde adaya 3 bine yakın öğrenci geldiğini açıkladı.
Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, son 21 günde adaya 3 bine yakın öğrenci geldiğini açıkladı.

 

“Manşet +”ya konuşan Bakan Amcaoğlu, uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla yüksek öğrenimde mezuniyet durumunda olan ve uygulamalı dersleri bulunan son sınıf öğrencilerin gelişinin hızlanacağını söyledi.

 

Öğrencilerin geldiği ülkeye göre 10 veya 14 gün devletin belirlediği merkezlerde karantinada kalacağını belirten Amcaoğlu, bunun için 50 milyon TL bütçe ayrıldığını ancak bunun tamamının kullanılmasına ihtiyaç duyulmayacağını kaydetti.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakan Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında üniversite öğrencilerinin adaya gelişleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

Bakan Amcaoğlu, yüksek öğrenimde mezuniyet durumunda olan ve uygulamalı dersleri bulunan son sınıf öğrencilerin KKTC’ye gelmeye başladığını söyledi.

 

Amcaoğlu, “13 Şubat’ta bu konuyla ilgili önerge görüşüldü. Uygulamalı fakültelerden mezun olacak olan öğrencilerin adaya gelip yüzyüze eğitime katılması planlandı ve bu da yaklaşık 17 bin 500 öğrenciyi kapsıyor. Nisan ayına kadar daha yoğun bir öğrenci gelişi için NOTAM başlatıldı. Gelinen ülkeye göre 10, 14 günlük karantina süreleri olacak. 21 günde 3 bine yakın öğrenci geldi. Sadece öğrencilerin gelmesine olanak verecek düzenleme yapılıyor” dedi.

 

Gelen öğrencilerin devletin belirtediği merkezlerde karantinaya alınacağını belirten Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin yapılacak PCR testi sonucu topluma karışacaklarını söyledi.

 

Amcaoğlu, “Bunun için 50 Milyon TL’lik bütçe ayrıldı. Buna ihtiyaç olmayacak diye düşünüyorum çünkü uzmanlar aşılanma prosedürü ile bunun değişebileceğini söylüyor” dedi.

 

Ülkede eğitim gören 82 bin öğrencinin 40 bine yakınının yurt dışından olduğunu ifade eden Amcaoğlu, esas hedeflerinin olanaklar dahilinde tamamının adaya getirilmesi olduğunu vurguladı.

 

Aşılama konusunda da girişim yaptıklarını kaydeden Bakan Amcaoğlu, toplamda 20 bin 500 civarında aşı ihtiyacı için talepte bulunduklarını söyledi.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, ilk ve orta dereceli eğitimin başlamasının da ancak aşılamanın yapılmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HP Genel Sekreteri Manavoğlu; "Saner ya sakinleştirici kullanıyor ya da beyni uyuşmuş"23 Şubat 2021 Salı 13:21
  • KIB-TEK Yönetim Kurulu Teknecik’te incelemelerde bulundu23 Şubat 2021 Salı 12:55
  • Canaltay: “Uçuşlar sadece öğrencilerin gelişini sağlayacak uçak seferleri için olacak”23 Şubat 2021 Salı 12:53
  • Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Destek23 Şubat 2021 Salı 12:52
  • Lute’un Mart Ayında Kıbrıs’a Gelmesi Bekleniyor23 Şubat 2021 Salı 12:36
  • Bakan Arıklı'dan sporculara kutlama mesajı23 Şubat 2021 Salı 12:18
  • Dr. Sibel Siber aşılar hakkında bilgilendirme yaptı23 Şubat 2021 Salı 12:08
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi23 Şubat 2021 Salı 11:25
  • Avluya girip arabayı yakmaya çalışan şahıs tutuklandı23 Şubat 2021 Salı 11:20
  • KIB-TEK Yönetim kurulu Teknecik'te incelemelerde bulundu23 Şubat 2021 Salı 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti