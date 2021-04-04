Amiral Cem Gürdeniz: Algı operasyonu, vicdansızlık!

Cem Gürdeniz, suçlamaları “algı operasyonu” ve “vicdansızlık” olarak değerlendirdi.

103 emekli Amiralin, son dönemde gündeme gelen tekkedeki amiral ve Montrö'nün tartışmaya açılmasına ilişkin yaptığı ortak açıklama, hükümet tarafından ‘darbe’ suçlaması ile hedef alındı.

Veryansın Tv’ye konuşan Cem Gürdeniz, suçlamaları “algı operasyonu” ve “vicdansızlık” olarak değerlendirdi.

103 emekli Amiral, son dönemde gündeme gelen "tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması" ve Atatürk ilke ve devrimleri konusunda açıklama yaptı.

Kamuoyuna yapılan 103 imzalı açıklamada “Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.” denildi.

Açıklamada ayrıca “Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

HÜKÜMETTEN 'DARBE' ÇARPITMASI

Ortak açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AKP'den "vesayet ve darbe" suçlaması yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 103 amiralin Möntrö bildirisi hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

‘ALGI OPERASYONU, VİCDANSIZLIK’

Konuya ilişkin Veryansın Tv’ye konuşan emekli Amiral Cem Gürdeniz, suçlamaları “algı operasyonu ve vicdansızlık” olarak değerlendirdi.

Gürdeniz “Masum anayasal bir fikir beyan hakkından, çok yumuşak yazılmış bir metinden mağduriyet çıkarmak tamamen algı operasyonu. Ömrünü FETÖ ile mücadeleye ve Mavi Vatan çıkarlarını korumaya adamış, bu uğurda hapis yatmış Amirallere vicdansız suçlamada bulunmak çok yanlış.” ifadelerini kullandı.