Anastasiadis: Başarısızlığın sorumlusu Ankara

Anastasiadis ve Pavlopulos Kıbrıs sorunu hakkında açıklamalarda bulundu. “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve adada bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Rum Yönetimi eski Başkanı Tasos Papadopulos’un anılması çerçevesinde Kıbrıs sorunu hakkında açıklamalarda bulundular.

Rum radyosunun haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Tasos Papadopulos’un ölüm yıldönümü nedeniyle, Aşağı Deftera’daki Ay.Nikolau Kilisesi’nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması başarısızlığının, Ankara’nın uzlaşmazlığından kaynaklandığını ileri sürdü.

Bugün Tasos Papadopulos’u andıklarını kısa bir süre önce de Rum Yönetimi eski Başkanı Glafkos Klerides’in anıldığını anımsatan Anastasiadis, her ikisinin, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak farklı düşünce okulundan olduğunu ancak ortak hedeflerinin, yaşayabilir, barışçıl ve işlevsel bir çözüm bulunması olduğunu ifade etti.

Anastasiadis bu başarısızlığının nedeninin insiyatif, çaba ve eylemler eksikliğinden değil sadece Türkiye’nin uzlaşmazlığından kaynaklandığını iddia etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un “Ankara’dan geçmeyi başarmaksızın, Ada’ya geleceğine” ilişkin değerlendirme üzerine Anastasiadis, yorum yapmak istemediğini, bir şey söylenecekse bunun Lute’un ziyaretinde söyleneceğini ifade etti.

PAVLOPULOS

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ise anma etkinliğinde yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta konfederasyon çözümü olamayacağını, böyle bir şeyin AB normları ve AB’nin işleyişiyle bağdaşmadığını belirtti.

Pavlopulos, “Kıbrıs”ın böyle bir şeyi kabul etmesi durumunda kendi kendisini AB’nin dışına itmiş olacağını söyledi.

Öncelikli önkoşulun, federal çözüm olduğunu ifade eden Pavlopulos, çözümün tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet ve tek vatandaşlığı garanti altına alması gerektiğinden de söz etti.