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Anastasiadis Britanya Başbakanı May ile Kıbrıs’taki Britanya üslerini görüştü

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Prodromou, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Konseyi toplantıları için gittiği Brüksel’de Britanya Başbakanı Teresa May ile görüşme yaptığını bildirdi.
Anastasiadis Britanya Başbakanı May ile Kıbrıs’taki Britanya üslerini görüştü

Prodromou, Anastasiadis’in Avrupa Konseyi Devlet Başkanları zirvesine katıldığını, gündemde göç konusunun da bulunduğunu, Anastasiadis’in zirvede, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik davranışlarından dolayı bu dönemde Kıbrıs için önemli olan konuların özellikle altını çizeceğini söyledi.

Prodromos Prodromou , “Avrupa Birliği’nin geleceği için çok belirleyici olacak 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve konusunun görüşüleceğini, 50. Madde ve Birleşik Krallığın ayrılmasının hala görüşüldüğünü belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sözcüsü, Konsey’in toplantıları arasında iç piyasa konusu ve AB’nin dış ilişkileriyle ilgili konuların da yer aldığını, Sırbistan Cumhurbaşkanı Bouchic’in Kosova’nın kurulmasıyla ilgili tedbirler hakkında bilgi vermesinden sonra Anastasiadis’in endişelerini ilettiğini anlattı.

Prodromou, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yapılacak olan AB-Arap ülkeleri zirvesi ve Mısır’ın bu ilişkide oynayacağı rolle özellikle ilgilendiğini, yarın Euro Bölgesi için de bir zirve yapılacağını duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB bütçesi finansmanıyla ilgili endişelerinin neler olduğu sorusuna Prodromou, “Bu konu, tabii bizim kendi hariciyemiz, Dışişleri Bakanlığımız tarafından sürekli görüşülmektedir. İlgileniyoruz. Birleşik Krallığın ayrılmasıyla yeni bir durum olacak, Birliğin önemli politikalarının korunması, ancak aynı zamanda yükümlülüklerin adil dağılımı, sorumlulukların korunması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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