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Anayasa mahkemesinin kararı Biden’ı rahatsız etti

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ABD Başkanı Joe Biden, Anayasa Mahkemesi'nin, üniversite başvurularında ırk unsurunun değerlendirilmesini yasaklamasını "büyük hayal kırıklığı" şeklinde yorumladı.
Anayasa mahkemesinin kararı Biden’ı rahatsız etti

Biden, Beyaz Saray’da konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Anayasa Mahkemesi’nin 45 yıldır süregelen teamülü yok saydığına dikkati çeken Biden, pozitif ayrımcılık kavramının yanlış anlaşıldığını savundu.

Biden, üniversitelerin öncellikle başvurulardan nitelikli öğrencileri seçerek bir havuz oluşturduğunu, sürecin en sonunda kabul için bu havuzdan seçim yaparken ırk gibi farklı faktörleri gözettiğini kaydetti.

“ABD’nin en önemli gücü çeşitliliği” diyen Biden, “Üniversitelerimiz ırksal olarak çeşitli oldukları için güçlü ve Amerika da tüm çeşitli yeteneklere imkan tanıdığı için güçlü.” vurgusunda bulundu.

Biden, yetenekli, yaratıcı ve çok çalışkan öğrencilerin ülkenin her yerinde olduğunu belirterek, “Ancak eşit fırsat dağılımı ülkenin her yerinde değil. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının son söz olmasına izin veremeyiz.” dedi.

Ülkenin fırsat eşitliği üzerine inşa edildiğini dile getiren Biden, çeşitlilik ve fırsat eşitliğini sağlayan bir yol ve yasa düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

“ABD’DE HALA AYRIMCILIK VAR”

Biden, üniversitelerin öğrenci kabulünde gerekli kriterlere ilave olarak “öğrencinin ırksal ayrımcılık gibi üstesinden geldiği zorlukları da” gözetmeleri gerektiğini belirterek, “ABD’de hala ayrımcılık var. Bu karar bu gerçeği değiştirmiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Eğitim Bakanlığı’na okullarda çeşitliliği artırmak için atılabilecek adımları araştırma talimatı veren Biden, “Geriye gidemeyiz, bugün mahkemenin aldığı karar ben dahil birçok kişi için büyük hayal kırıklığı teşkil ediyor.” mesajını verdi.

CUMHURİYETÇİLER KARARDAN MEMNUN

Diğer yandan başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçilerin birçoğu kararı olumlu karşıladı.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu Amerika için çok büyük bir gün.” dedi.

Üniversitelerin tekrar “başarıya dayalı” seçim yapacağını belirten Trump, mahkeme kararını “mükemmel bir sonuç” olarak değerlendirdi.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ABD Anayasa Mahkemesi, üniversite başvurularında çeşitlilik sağlamak adına ırk unsurunun değerlendirilmesini yasaklamıştı.

Irkın üniversite başvurularında değerlendirilmesinin anayasaya aykırı olarak kabul edildiği kararla, üniversitelerin ırk temelli pozitif ayrımcılık yapması engellenmişti.

ABD’nin Harvard gibi önde gelen üniversiteleri, çeşitlilik sağlamak için başvurularda öğrencinin ırkını da değerlendirmeye alıyordu.

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