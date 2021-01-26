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Angolemli: “Mahkemelere Güven Yitirildiği An Ülke Çöker”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili Hüseyin Angolemli, Meclis’te Mahkemeler bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.
Angolemli: “Mahkemelere Güven Yitirildiği An Ülke Çöker”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili Hüseyin Angolemli, Meclis’te Mahkemeler bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Mahkemelerin bir ülke için önemine dikkat çeken Angolemli, ‘Mahkemeler tarafsızdır, kimse benim hakkımı yiyemez, çünkü bu ülkede mahkeme vardır’ algısının yaratılması gerektiğini, mahkemelere güvenin yitirildiği an ülkenin çökeceği uyarısında bulundu.

Mahkemeler sorunlarının çözülmesi noktasında tüm siyasi partilerin iş ve güç birliği yapması gerektiğini kaydeden Angolemli, TDP olarak bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurguladı.

2018 yılının Ocak ayında yapılan seçimlerin ardından Meclis’te yapılan yemin töreni günü bazı kişilerin meclisin damına çıktıklarını, Afrika gazetesine linç girişiminde bulunduklarını anımsatan Angolemli, bu saldırıların sonucu ne oldu?” diye sordu.

Bir olay olduğunda önce polise oradan savcılığa ve gerekmesi halinde de mahkemeye gidildiğini anımsatan Angolemli, bu kişiler mahkemeye gitti mi? Kim ceza aldı? Halen bazı kişiler bulunmamış, bu küçücük ülkede bu mümkün mü? Demek ki mahkemelerin çalışmasında engeller var, bu engelleri hep birlikte kaldırmak zorundayız” diye konuştu.
Polisin sivile bağlı olmadığını, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylamaya sunulan Anayasa referandumuna da geçici 10. Madde olmadığı için ‘Hayır’ oyu verdiğini söyleyen Angolemli, “Polis sivile bağlı olmadığı sürece 50 tane yargıç atansa da bu işler düzelmeyecek” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti dahil birçok Avrupa ülkesinde Polisin İçişlerine bağlı olduğunu ancak ülkede kağıt üstünde Başbakanlık görünse de sivile bağlı olmadığını kaydeden Angolemli, “Bazı polis mensupları terfiler başta olmak üzere birçok sorun yaşamaktadır. Ama biz kimse hesap soracağız” dedi.

Geçmişte Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini anımsatan ve o dönem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden gelen raporda ‘TC’nin bir alt yönetimi olan Kuzey Kıbrıs’ta, TC’nin bir mahkeme kurmasını emreder’ yazdığını aktaran Angolemli, o dönem Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu mahkemeye götürmek istediğini ancak günlerce davayı üstlenecek avukat bulamadığını aktardı. Angolemli, en sonunda bir avukatın gönüllü olarak bu davayı üstlendiğini ancak davanın kaybedildiğini kaydetti. Angolemli, “Demokrasimiz ve kendi varlığımız için halkın mahkemelere olan güvenini mutlaka artırmalıyız” dedi.

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