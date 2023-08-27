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Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

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Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)
Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

25.08.2023 tarihinde, Dipkarpaz’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Yues Andre Paul BOUCHET (E-67)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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