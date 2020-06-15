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Anne adaylarına 'yaz hamileliğinde sıvı alımına dikkat' uyarısı

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Anne adaylarına 'yaz hamileliğinde sıvı alımına dikkat' uyarısı
Anne adaylarına 'yaz hamileliğinde sıvı alımına dikkat' uyarısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Özmen, anne adaylarının yaz aylarında sıvı alımına dikkat edip, bol su içmeleri gerektiğini belirterek, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle havuza girmeyi artık çok önermediklerini ifade etti.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan gebelerin nem ve ısı durumuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

"Sıvı alımına çok dikkat etmemiz lazım." diyen Özmen, şöyle konuştu:

"Sıvı alırken kesinlikle gazlı ve katkı maddesi olan içecekler yok. Gebelerin kendi meyve sularını kendileri hazırlamaları gerekiyor. Bol su almaları lazım, ayran özellikle. Çok susuz kaldıklarında günde bir tane maden suyu içebilirler ve bitki çaylarından da en fazla günde bir tane içebilirler. Çayı da günde bir fincandan fazla önermiyoruz. Kahveyi de en fazla haftada bir ya da iki fincan öneriyoruz, o da çok az miktarda kahve olacak."

"COVID ENFEKSİYONU NEDENİYLE HAVUZA GİRMEYİ ARTIK ÇOK ÖNERMİYORUZ"

Gebelerin yaz aylarında "Denize mi yoksa havuza mı girelim?" sorusunu çok sık sorduklarını aktaran Özmen, "Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle havuza girmeyi artık çok önermiyoruz. O nedenle gireceklerse denize girmelerini öneriyoruz. Denizden çıktıktan sonra da hemen yıkanıp kıyafetlerini değiştirmeleri lazım. Çünkü gebeler özellikle idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlara daha meyillidirler." diye konuştu.

Özmen, gebelerde ağırlık merkezi değiştiği için biraz denge problemi olabileceğini, bu nedenle de gebelerin denizde çok açılmamaları gerektiğini ve muhakkak yanlarında biriyle denize girmelerinin doğru olacağını dile getirdi. 

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