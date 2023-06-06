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Anne sütünün bir yararı daha ortaya çıktı… Derslerde daha başarılılar

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Bebeklerin beslenmesinde anne sütünün yararına sık sık dikkat çekilse de yeni bir araştırma son derece ilginç bir gerçeği daha ortaya çıkardı.
Anne sütünün bir yararı daha ortaya çıktı… Derslerde daha başarılılar

Sağlık uzmanları anne sütünü tavsiye ederken yapılan yeni bir araştırma da bu beslenme yönteminin eğitim süresinde de etkileri olacağını gösteriyor.

Araştırmaya göre; en az bir yıl emzirilen çocukların sınavlarda başarılı olma olasılığı yüzde 38 daha fazla. İngiltere’de yaklaşık 5 bin çocuğu kapsayan araştırma, en az dört ay emzirilenlerin, İngilizce ve matematik gibi derslerden geçme olasılıklarının anne sütü ile beslenmeyen çocuklara göre yaklaşık yüzde 12 daha fazla olduğunu buldu.

Ayrıca araştırma, kadınlara 20 kelimelik bir kelime dağarcığı testi vererek annelerin zekasını da hesaplamalarına dahil etti.

Oxford Üniversitesi’nden çalışmanın baş yazarı Dr Reneé Pereyra-Elías şunları söyledi: “Daha iyi sınav sonuçları, emzirmenin faydalarından bir diğeri gibi görünüyor ve bu nedenle emzirme teşvik edilmeli, ancak yalnızca mümkün olduğunda. Emziremeyenler, emzirmeyle ilgili sınav sonuçlarında gördüğümüz farklar büyük olmadığı için, kendilerini suçlu hissetmemeli ve çocuklarının akademik başarısı konusunda endişelenmemeliler.”

Çalışma, 2000 ile 2002 yılları arasında doğan ve önceki Milenyum Kohort Çalışması’nın bir parçası olan 4.940 çocuğu inceledi. Araştırmanın bir parçası olan annelerle yapılan bir ankete göre, bu çocukların neredeyse üçte biri hiç emzirilmemişti. Geri kalan çocuklar, emzirilme sürelerine göre iki aydan az ile bir yıldan fazla arasında değişen gruplara ayrıldı.

Ardından da Oxford araştırmacıları, çocukların aldıkları notları analiz etti.

En az bir yıl emzirilen çocukların İngilizce’de başarısız olma olasılığı, hiç anne sütü ile beslenmemiş olanlara kıyasla yüzde 25 daha azdı. Dört aydan daha uzun süre emzirilen çocuklar, hiç anne sütü almayanlara kıyasla derslerde iki ila üç puan daha yüksek puan aldı. Genel olarak, daha uzun süre emzirilen çocuklar sınavlarda daha başarılı oldu, ancak en güçlü sonuçlar bir yıldan uzun süre emzirilenlerde görüldü.

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