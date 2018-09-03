Yeni iPhone modellerinin duyurulmasına sayılı günler kaldı. Lansman öncesinde Apple'ın hisselerinin değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Son aylarda merakla beklenen konuların başında gelen '1 trilyon dolara kim ulaşacak' sorusunun yanıtı geçtiğimiz ay belli oldu. Microsoft, Amazon ve Apple gibi ABD'li şirketler arasında yaşanan bu rekabet Apple'ın galibiyeti ile son buldu.

1 trilyon dolar değerine ulaşan ABD'li teknoloji şirketi Apple, bu ticari başarının ardından yükselişini hızla sürdürmeye devam ediyor. Ağustos ayını bitirirken hisseleri yüzde 10 artış gösteren Apple, 1.1 trilyon dolara çok yaklaştı. Hisselerin değeri ise geçtiğimiz ayın son cuma günü 228.87 dolara ulaştı.

Apple'da tablosu gayet olumlu olmasına karşın analistlerin beklentisi, 1 trilyon doları gören şirketin düşüşe geçeceği yönündeydi. Ancak yaklaşık yüzde 10'luk artış, hisseler üzerindeki olumsuz düşüncelerin dağılmasını sağladı.

Apple hisseleri uçuşa geçti!

Bazı borsa uzmanları ve şirketler, 12 Eylül'de yapılacak yeni iPhone'ların lansmanı öncesi hisselerin tekrardan sıçrayacağını öngörerek hisse satın aldı. Böylece hızlı kâr elde etmeyi planlayan borsacılar, iPhone'lar duyurulduktan kısa bir süre sonra hisseleri elden çıkarmayı düşünüyor.

Zira yeni telefonların satışları beklentileri karşılamazsa, hisselerde düşüş söz konusu olabilir. Bakalım yeni iPhone cihazları Apple severleri memnun edebilecek mi?