  • BIST 100.040
  • Altın 282,328
  • Dolar 5,6724
  • Euro 6,2472
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Apple ucuz İphone çıkarıyor

»
Nikkei: Apple düşen satışlara çare olsun diye ucuz iPhone çıkartacak
Apple ucuz İphone çıkarıyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, gelişmekte olan piyasalardaki akıllı telefon üreticilerine karşılık 2020’de düşük maliyetli yeni iPhone modelini piyasaya sürecek.

Nikkei Asian Review’un konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre söz konusu yeni model Apple’ın iPhone SE modelinin yeni nesli olarak görülürken, piyasaya sürülmesi planlanan telefonun adı ve fiyatı henüz duyurulmadı.

Yeni ucuz iPhone’ların ABD’li teknoloji devinin Huawei ve Samsung’a kaptırdığı pazar payını geri almayı amaçladığı değerlendirmesi yapılıyor.

Apple’ın gelecek hafta düzenleyeceği yıllık etkinliğinde yeni iPhone modelleri tanıtması beklenirken, Apple’ın şirketin iPhone satışlarındaki düşüşü durdurmak için daha düşük maliyetli modellere yoğunlaştığı belirtildi.

Daha düşük maliyetli iPhone modelleri üretme planları, geçen yıl Apple’ın dünyanın en iyi telefon üreticisi olarak yerini Huawei’ye bırakmasından ve ilk kez iPhone sevkiyatlarında düşüş görülmesinden sonra geldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple’dan Siri itirafı: 'Sizi dinlediğimiz için özür dileriz'30 Ağustos 2019 Cuma 22:00
  • Twitter, Facebook ve Instagram, 'Vajina İncili'i adlı kitabın reklamlarını engelledi30 Ağustos 2019 Cuma 17:26
  • 'Steve Jobs yaşıyor'28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:28
  • IMDB ücretsiz sinema filmi izletmeye başlıyor27 Ağustos 2019 Salı 10:56
  • Facebook’un ‘geçmişi sil’ özelliği işe yaramıyor24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:00
  • Akıllı Telefon Kullanıcılarının %55’i Gelecek 5 Yılda Telefon Değiştirmeyecek24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:00
  • Uzayda işlenen ilk suç iddiası24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
  • Google ve Facebook porno izleyenleri 'özel yazılımla takip ediyor'24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:42
  • Merkel’in 2022 hedefi: Bir milyon elektrikli otomobil23 Ağustos 2019 Cuma 12:56
  • Elon Musk, 'Mars'a nükleer bomba atma' fikrinden döndü23 Ağustos 2019 Cuma 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti