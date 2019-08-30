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Apple’dan Siri itirafı: 'Sizi dinlediğimiz için özür dileriz'

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Teknoloji devi Apple, ses asistanı Siri'nin konuşma kayıtlarını üçüncü kişilere dinlettiği için gizlilik politikasına aykırı davrandığını kabul ederek kullanıcılarından özür diledi.
Apple’dan Siri itirafı: 'Sizi dinlediğimiz için özür dileriz'

Financial Times’ta yer alan habere göre, Apple yaptığı açıklamada, şirketin ses asistanı Siri’yi geliştirmek için üçüncü taraf kişilerle anlaşmasına
yönelik çıkan eleştirel haberlerin ardından, kullanıcı mahremiyetini korumak için yeni politikaları hayata geçirdiğini duyurdu.

Apple açıklamasında ses dinleme konusundaki hatasını kabul ederek, “Mahremiyet çok temel bir insan hakkıdır. Yaptığımız incelemeler sonucu yüksek ideallere sahip olan politikalarımıza tam uymadığımızı tespit ettik ve bunun için özür diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Apple’nın ses tanıma konusundaki rakiplerinden Amazon, Alexa ses asistanı ile kullanıcılarını dinleyerek uygulamasını geliştirmeye çalışmıştı.

Facebook ise Messenger kullanıcılarının seslerini para verdiği üçüncü kişilere yazıya döktürerek ses tanıma sistemini geliştirmeye çalışmıştı

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