ABD, bugün itibariyle Çin ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkardı. 200 milyar dolarlık ürünü ilgilendiren bu artış en çok akıllı telefon ve bilgisayar başta olmak üzere teknoloji ürünlerini vuracak.

Apple’ın korktuğu başına geldi!

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2018 yılı itibariyle Çin’den toplam 539 milyar dolarlık ithalat yapan ABD’nin, Çin’den en çok aldığı ürün açık ara, cep telefonu ve benzeri ürünler.

ABD’nin istatistik kurumu Census Bureau’nun 2018 yılı verilere göre bu kategoride ABD’nin Çin’den yaptığı yıllık ithalat 72 milyar dolar seviyesinde. Sadece akıllı telefon ithalatı ise 44 milyar dolar düzeyinde.

İkinci sırada 47 milyar dolarla bilgisayar, üçüncü sırada 34 milyar dolarla telekomünikasyon ekipmanları, dördüncü sırada 32 milyar dolarla bilgisayar aksesuarları ve beşinci sırada ise 28 milyar dolarlık ithalatla oyuncak ve oyunlar bulunuyor.

ABD’nin Çin’den ithal ettiği toplam 140 kalemlik ürünlerin toplam değerinin yüzde 40’ını teknoloji alanından gelen bu 5 ürün grubu oluşturuyor.

‘ABD’, ‘Çin’ ve ‘telefon’ kelimeleri bir araya gelince ilk akla gelen de hiç şüphesiz ki Apple’ın iPhone’u. Bilindiği üzere Çin'de üretilen iPhone’lar, dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor ve bu iPhone'lar şu ana kadar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından pek etkilenmemişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta attığı bir tweet ile fitilini ateşlediği ve bugün uygulamaya alınan yeni gümrük tarifesi, Apple’ı da sarsacak cinsten. Çünkü artık Apple ürünleri de yüzde 25’lik bu yeni, vergiye tabi olacak.

Yüzde 10'luk verginin Apple açısından zorluklarına karşın sürdürülebilir olduğunun altını çizen Bloomberg ise yüzde 25’lik gümrük tarifesini ise yüzde ‘Apple'ın iPhone üretimini Çin'den çıkarmayı değerlendirebileceği nokta’ olarak nitelendirdi.

ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen bu son ticaret savaşı sonrasında Apple’ın nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.