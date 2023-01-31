Apple’ın ürünlerindeki i harfinin gizemi yeniden gündem oldu

Apple markası ve ürünleriyle ilgili ortaya çıkan her yeni bilgi, teknoloji meraklılarını ve markanın hayranlarını heyecanlandırıyor. Bu defa da ünlü markanın iPhone, iMac, iPod gibi ürünlerindeki i harfinin anlamı gündem oldu.

Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne tarafından kurulan ve Steve Jobs’ın ölümüne kadar onun liderliğinde ürün geliştirmeye devam eden Apple, kullanıcıları için adeta hayran olunan bir marka olmayı başardı.

Özellikle Steve Jobs’ın ürün tanıtımlarıyla öne çıkması ve Jobs’ın artık hayatta olmaması Apple’ı daha da gizemli hale getirirken, marka ile ilgili ortaya çıkan her yeni bilgi de dikkat çekiyor. Daha önce markanın ürün isimlerindeki i harfinin anlamı yeniden hayranlar arasında gündem oldu.

BEŞ SÖZCÜĞÜ İFADE EDİYOR

Aslında iPhone’daki ‘i’ harfi sadece telefonun adında sıradan bir harf değil, Steve Jobs için de beş özel anlama sahip.

2007’de piyasaya sunulduğundan beri iPhone, modern çağın devrim niteliğindeki teknolojik parçalarından biri olarak görülüyor. iPhone ilk çıktığında, Apple’ın halihazırda ‘i’ harfiyle başlayan bir dizi ürünü bulunuyordu. Bu yüzden de insanlar i harfi ile başlayan bir yeni ürüne daha pek de şaşırmadılar.

Ancak iPhone’daki ‘i’ harfinin aslında efsanevi Apple CEO’su Steve Jobs’un ölümünden önce verdiği gizli bir anlamı olduğu ortaya çıktı. 1998’de Jobs, ‘i’nin şirketin felsefesiyle bağlantılı beş farklı kelimeyi temsil ettiğini söyledi. Kelimeler internet, individual (kişisel), instruct (öğretmek), inform (bilgi vermek) ve inspire (ilham) idi.

STEVE JOBS’IN FELSEFESİNİ YANSITIYOR

‘i’ ilk kez 1998’de iMac ile tanıtıldı ve Steve Jobs, ürünün internete erişmek için bilgisayar kullanmak isteyen kişileri hedeflediğini açıklamıştı.

Jobs, o dönemde verdiği röportajda şunları söylemişti: “i, bizim için başka şeyler de ifade ediyor. Biz bir kişisel bilgisayar şirketiyiz ve bu ürün, ağ için doğmuş olsa da aynı zamanda bağımsız bir ürün.”

iPhone’daki ‘i’, Apple’ın tasarım felsefesini simgelemek için kullandığı şifreli sembollerden yalnızca biri.