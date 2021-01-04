  • BIST 1.497
  • Altın 458,403
  • Dolar 7,3655
  • Euro 9,0561
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Araca saldırdılar darp edip soygun yaptılar!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen soygun ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddin Sassi Jaluta ve Abubaker Mohammed Elsaeiti dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Araca saldırdılar darp edip soygun yaptılar!

Lefkoşa’da meydana gelen soygun ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddin Sassi Jaluta ve Abubaker Mohammed Elsaeiti dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddin Sassi Jaluta ve Abubaker Mohammed Elsaeiti’nin Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun, Ciddi Darp ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyetgösteren Burger King isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin müşteki Monaf Alhakim, zanlılar Feras Nourddin Sassi Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeiti ve Muhannad Yazeed Elayan Elfauri ve henüz tespit edilemeyen şahıslar tarafından ciddi bir şekilde darp edip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı mavi renk Peugeot marka aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kısmı ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alınıp soygun suçunu işlediklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesinin sürdüğünü ve vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

mahkeme---soygun-(1).jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1200 dolar ve oyun konsolu çaldılar!04 Ocak 2021 Pazartesi 13:45
  • Tutuksuz yargılanacak!04 Ocak 2021 Pazartesi 13:42
  • Haftalık trafik raporu açıklandı04 Ocak 2021 Pazartesi 13:38
  • 11 kişi sokağa çıkma yasağına uymadı04 Ocak 2021 Pazartesi 13:35
  • Özersay: Muhalefetteyken denetleme görevini üstleneceğiz04 Ocak 2021 Pazartesi 13:34
  • Süpermarkete müşteri olarak girip hırsızlık yaptı04 Ocak 2021 Pazartesi 13:25
  • Aracına saldırıp soygun yaptılar!04 Ocak 2021 Pazartesi 13:19
  • Ramadan Sönmez'in ölüm sebebi belli oldu04 Ocak 2021 Pazartesi 13:18
  • Pilli: Toplum işin ciddiyetini hala anlamadı...04 Ocak 2021 Pazartesi 13:04
  • Tatar'ın Anastasiadis'e çağrısı Rum basınında da yer aldı04 Ocak 2021 Pazartesi 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti