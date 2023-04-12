  • BIST 5.146,11
  • Altın 1248.419
  • Dolar 19.3076
  • Euro 21.2376
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Aralıklı oruç diyeti ile ilgili dikkat çeken araştırma: Doğurganlık uyarısı

» »
İngiltere'de yapılan bir araştırma son yılların popüler diyet yöntemi aralıklı oruç yönteminin "uzun vadeli olumsuz etkileri" olabileceği sonucuna ulaştı.
Aralıklı oruç diyeti ile ilgili dikkat çeken araştırma: Doğurganlık uyarısı

Son yıllarda batı ülkelerinde de yaygın bir şekilde uygulanan aralıklı oruç diyeti ile ilgili İngiltere’den dikkat çekici bir araştırma geldi.

İngiltere’nin köklü kurumlarından East Anglia Üniversitesi’nde görevli bilim insanları genetik yapısı insanlara benzeyen zebrabalıkları üzerinde bir inceleme yaptı. Balıklara aralıklı oruç yaptıran bilim insanları bu şekilde beslenen balıkların daha az yumurta ve sperm ürettiklerini duyurdu.

Bilim insanları bu beslenme yönteminin uzun vadede doğurganlık riski yaratabileceğine dikkat çekilirken, balıkların beslenme düzeni normale dönse bile yumurta ve sperm kalitesinde düşüş görüldüğü kayıtlara geçti.

Farklı zaman dilimleri içerisinde beslenmeyi amaçlayan ve örneğin öğlen 12.00’den akşam 20.00’ye kadar beslenilmesini ve bu saatten önce ya da sonra beslenilmemesini şart koşan bu diyet yöntemi özellikle son yıllarda iyice popüler hale gelmişti.

Araştırmayı yürüten Profesör Alexei Maklakov, “Aralıklı oruç diyeti insanların tüketim alışkanlıklarını bazı saatlerle sınırlıyor. Bu son dönemde popüler bir uygulama. Fakat organizmaların gıda eksikliğine tepkisi yumurta ve sperm kalitesini etkiliyor” dedi.

Bilim insanı Dr. Edward Ivimey-Cook ise, “Bu tür beslenme şekli erkek ve kadınların üreme sistemlerini farklı şekilde etkiliyor. Araştırmada kullanılan balıklar normal beslenmeye geçtikten sonra bile kalite ve spermlerin kalitesi düşüyor. Bu konuda daha derinlemesine araştırma yapmak gerekiyor” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: İnsan beyni, "göz açıp kapayıncaya" kadar sahte anı üretebiliyor11 Nisan 2023 Salı 14:30
  • Çinli bilim insanlarından çarpıcı Covid-19 açıklaması11 Nisan 2023 Salı 13:44
  • Bahar alerjisi neden tedavi edilmeli?11 Nisan 2023 Salı 12:05
  • Bilimsel çalışmalar koronavirüs benzeri salgınların riskini artırıyor11 Nisan 2023 Salı 10:49
  • Bilim insanlarından sivrisineklerin salyalarıyla ilgili uyarı10 Nisan 2023 Pazartesi 21:15
  • Suriye'de kansere yakalanan yüzlerce çocuk tedavi güçlüğü çekiyor10 Nisan 2023 Pazartesi 20:47
  • Ramazanda aralıklı beslenme vücuda gençlik kazandırıyor10 Nisan 2023 Pazartesi 11:32
  • Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre; “Kilo vermek için diyete girmek tek başına yeterli değil”10 Nisan 2023 Pazartesi 10:27
  • Hindistan’da Covid-19: Bazı eyaletler maske tekrar zorunlu oldu10 Nisan 2023 Pazartesi 08:45
  • Endodonti nedir, nasıl yapılır? Endodonti hakkında bilgiler09 Nisan 2023 Pazar 22:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti