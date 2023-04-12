Aralıklı oruç diyeti ile ilgili dikkat çeken araştırma: Doğurganlık uyarısı

İngiltere'de yapılan bir araştırma son yılların popüler diyet yöntemi aralıklı oruç yönteminin "uzun vadeli olumsuz etkileri" olabileceği sonucuna ulaştı.

Son yıllarda batı ülkelerinde de yaygın bir şekilde uygulanan aralıklı oruç diyeti ile ilgili İngiltere’den dikkat çekici bir araştırma geldi.

İngiltere’nin köklü kurumlarından East Anglia Üniversitesi’nde görevli bilim insanları genetik yapısı insanlara benzeyen zebrabalıkları üzerinde bir inceleme yaptı. Balıklara aralıklı oruç yaptıran bilim insanları bu şekilde beslenen balıkların daha az yumurta ve sperm ürettiklerini duyurdu.

Bilim insanları bu beslenme yönteminin uzun vadede doğurganlık riski yaratabileceğine dikkat çekilirken, balıkların beslenme düzeni normale dönse bile yumurta ve sperm kalitesinde düşüş görüldüğü kayıtlara geçti.

Farklı zaman dilimleri içerisinde beslenmeyi amaçlayan ve örneğin öğlen 12.00’den akşam 20.00’ye kadar beslenilmesini ve bu saatten önce ya da sonra beslenilmemesini şart koşan bu diyet yöntemi özellikle son yıllarda iyice popüler hale gelmişti.

Araştırmayı yürüten Profesör Alexei Maklakov, “Aralıklı oruç diyeti insanların tüketim alışkanlıklarını bazı saatlerle sınırlıyor. Bu son dönemde popüler bir uygulama. Fakat organizmaların gıda eksikliğine tepkisi yumurta ve sperm kalitesini etkiliyor” dedi.

Bilim insanı Dr. Edward Ivimey-Cook ise, “Bu tür beslenme şekli erkek ve kadınların üreme sistemlerini farklı şekilde etkiliyor. Araştırmada kullanılan balıklar normal beslenmeye geçtikten sonra bile kalite ve spermlerin kalitesi düşüyor. Bu konuda daha derinlemesine araştırma yapmak gerekiyor” dedi.