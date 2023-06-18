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Aralıklı oruç hakkında çarpıcı araştırma

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Araştırmacılar, aralıklı oruç tutmanın Tip 2 diyabet ve obezite riskini azaltabileceğini savundu.
Aralıklı oruç hakkında çarpıcı araştırma

Tech Explorist sitesinin haberine göre, Georgia Üniversitesinde yapılan çalışmada, yaygın olarak bilinen günde üç öğün beslenmek yerine 12 ila 14 saatlik bir aralıklı orucun insan sağlığı için daha uygun olduğu ileri sürüldü.

“OBEZİTENİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR”

Günde üç öğünden oluşan geleneksel beslenme anlayışının, insülin direncinin yükselmesine ve Tip 2 diyabetin gelişmesine neden olabileceği belirtilen çalışmada, aralıklı oruçla, Tip 2 diyabet ve obezitenin önüne geçilebileceğine işaret edildi.

“ZAYIFLAMAYI HIZLANDIRIYOR”

Çalışmada, aralıklı orucun metabolizmayı iyileştirip depolanmış yağı enerji kaynağı olarak kullanarak da kilo vermeyi hızlandırmada faydalı olacağına işaret edildi.

Geleneksel üç öğün beslenmenin vücudun biyolojik saatini bozduğu savunulan çalışmada, aralıklı oruç yönteminin ise insülin direnci ve beyin sağlığının iyileşmesine de katkı sunacağı belirtildi.

“RİSKİ AZALTABİLİR”

Çalışmada, düzenli ve az öğün yemenin, obezite ve metabolik bozuklukların önüne geçilmesini sağlayabileceği belirtilirken, sağlıklı yağlar ve protein içeren kahvaltıya ağırlık vermenin obezite ve Tip 2 diyabet riskini azaltabileceği vurgulandı.

“NE YAZIK Kİ…”

Araştırma ekibinde Georgia Üniversitesi Veterinerlik Koleji Biyomedikal Bilimler bölümü öğretim görevlisi Krzysztof Czaja, yaptığı açıklamada, “On yıllardır bize öğretilen şey, günde üç öğün yemek ve arada atıştırmak gerektiği yönündeydi. Ne yazık ki bu obezitenin nedenlerinden biri gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı. 

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