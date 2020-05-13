Arama kurtarmayı kolaylaştıracak yeni nesil robotlar çitalardan hızlı

Çitalardan esinlenerek tasarlanan yeni bir robot tipi, esin kaynağı olan dünyanın en hızlı hayvanından daha yüksek sürate ulaşabilir.

North Coralina Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen çitanın omurilik yapısını inceleyerek, sert yüzeylerde daha önceki tüm robotlardan daha hızlı hareket edebilen bir 'yumuşak robot' geliştirdi.

LEAP (Leveraging Elastic instabilities for Amplified Performance), yani 'elastik kararsızlık prensibiyle arttırılmış performans' adı verilen bir sınıfa giren robotlar, eski modellerden üç kat daha hızlı hareket edebiliyor.

Çitaların biyomekaniği temel alınarak tasarlanan bu yeni robotlar, hızın yanı sıra ağır objeleri kaldırma kapasitesine ve narin objeleri hassas bir şekilde yerden alma özelliğine de sahip.

İki fazlı omuriliğin yarattığı güç

Vücut uzunluğunun 2,7 katı mesafeyi bir saniyede katedebilen LEAP yumuşak robotlar, aynı zamanda dik yokuşlarda koşma kabiliyetine de sahip. Bu robotlara ayak yerine bir yüzgeç eklediğinde dünyanın en hızlı yüzen yumuşak robotu ortaya çıkıyor.

Araştırma ekibinden mekanik ve havacılık mühendisliği asistan profesörü Jie Yin, robot mekaniği alanında devrim niteliğindeki tasarımı, "Dünyanın en hızlı hayvanı olan çitalar sürat ve güçlerini omurilik yapısından alıyor. Biz de bu esneme ve uzama olmak üzere iki durağan fazlı omurilik yapısını temel alarak bir robot geliştirdik" sözleriyle anlattı.

Omuriliğin iki fazı arasındaki hareket sırasında yüksek miktarda güç açığa çıktığını anlatan Yin 'yumuşak robotlar'ın bu sayede sert yüzeylerde 'dört nala' şeklinde tabir edilen ayakların yerden kesildiği hareket kabiliyetine sahip olabildiğini belirtti.