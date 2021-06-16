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Araştırma: Birçok Ülkede Sığınmacıların Aşıya Erişimi Yok

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İnsani yardım kuruluşu World Vision'ın yaptığı araştırmaya göre dünya genelinde birçok sığınmacının koronavirüs aşısına erişimi yok.
Araştırma: Birçok Ülkede Sığınmacıların Aşıya Erişimi Yok

İnsani yardım kuruluşu World Vision'ın yaptığı araştırmaya göre dünya genelinde birçok sığınmacının koronavirüs aşısına erişimi yok. Kuruluş sekiz ülkede yaptığı anketin sonuçlarını, Hessen eyaletine bağlı Friedrichsdorf kentinde düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Yapılan açıklamada, "Sığınmacılar yüksek enfeksiyon riskine sahip olmalarına rağmen dünya aşı hiyerarşisi listesinde en alt sıradalar" ifadesine yer verildi. Açıklamada ankete katılan bin 914 sığınmacıdan sadece bir kişinin koronavirüs aşısı olduğu bilgisi aktarıldı.  

Kuruluş söz konusu anket için Brezilya, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ürdün, Peru, Türkiye, Uganda ve Venezuela'dan bin 914 sığınmacı ile görüştü. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 70'i bulundukları çevrede kendilerine yönelik bir aşı planı olduğunu duymadığını belirtti. Sığınmacıların yarısı ise aşı hakkına sahip olduklarını bile bilmediklerini dile getirdi.

Söz konusu sekiz ülkede sığınmacılar arasında aşılama oranının düşük olmasının nedeni, bu ülkelerde yeterince aşı olmamasına bağlanıyor. Sığınmacıları alan birçok ülkenin ekonomik açıdan zayıf olduğu, kendi halkını koruma baskısı ile karşıya karşıya olduğu tespiti yapılıyor. Yardım kuruluşlarının verdiği bilgiye göre dünya genelinde 40 milyon sığınmacı düşük ya da orta gelire sahip ülkelerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı yaklaşık 80 milyon.

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