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Araştırma: Cilt altında keşfedilen yeni organ, ağrıların nedeni olabilir

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Cilt altında keşfedilen yeni bir organın, ağrıların nedeni olabileceği açıklandı.
Araştırma: Cilt altında keşfedilen yeni organ, ağrıların nedeni olabilir

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda, cilt altında bulunan süzgece benzer organın, vücudumuzda hissettiğimiz ağrıların nedeni olabileceğini belirtildi.

National Geographic’deki haberde, farelerde bulunan organın insanda da büyük bir ihtimalle var olduğu ve ağrının nedenleri konusunda yeni anlayışlar getirebileceği belirtildi. Habere göre, cildin hemen altında bulunan, saç kılına benzer yapılarla çevrili organ, ‘Glial hücreleri’ olarak bilinen sinir sistemi destek dokusunun içerisinde bulunuyor. Glial hücrelerinin ısı gibi dış kaynaklı uyarıcılara karşı hassas olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları, bugüne kadar iğne batması benzeri veya rahatsızlık verici ani ağrılara ciltteki sinir hücrelerinin neden olduğuna inanıyordu. Araştırmacılar, yaptıkları deneylerde farelerdeki bu hücre ağını engellediklerinde hissedilen ağrının da azaldığını fark etti. Bu çalışmaların, kronik ağrıların nedenini anlamada yardımcı olacağı umut ediliyor.

Çalışmaları yürüten ekipten Profesör Patrik Ernfors, yaptıkları deneylerin, ağrıya hassasiyetin sadece ciltteki sinir hücrelerinde gerçekleşmediğini, aynı zamanda ağrıya duyarlı organda da olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Ernfors, bu yeni buluşun fiziksel hassasiyetin hücresel mekanizmasını ve kronik ağrının nedenlerini anlama konusundaki anlayışı değiştireceğini söyledi. Sıcağa dokunulduğunda elin aniden çekilmesi gibi rahatsızlık verici bir his insanda refleks hareketine neden olarak dokuların zarar görmesini engelliyor.

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