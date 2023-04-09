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Araştırma: Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor

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Bir günde ne kadar kahve tükettiğinizi hiç düşündünüz mü? Yapılan yeni bir araştırmaya göre kahve içmek uyku kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
Araştırma: Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor

Günde en az bir fincan kahve içmek daha fazla hareket etmeyi beraberinde getirirken daha az uyumaya neden olabilir. CNN'de yer alan habere göre, ABD'de yapılan son araştırmanın bulguları kahve tüketiminin hem olumlu hem olumsuz yönlerine ışık tutuyor.

Kahvenin anlık sağlık etkileri hakkında daha iyi bir fikir edinmek amacıyla araştırmacılar, California eyaletinin San Francisco bölgesinden yaş ortalaması 39 olan 100 sağlıklı yetişkini gözlem altına aldı.

Araştırma: Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor - 1

 

KAHVE İÇTİKLERİ GÜNLERDE DAHA ÇOK ADIM ATTILAR

Katılımcıların, kahve içilen günlerde içmedikleri günlere kıyasla ortalama 1058 daha fazla adım attığı gözlendi. Ancak aynı günlerde katılımcılar en az 36 dakika daha az uyudu.

Araştırmada daha fazla kahvenin daha fazla hareketi beraberinde getirirken uyku süresini azalttığı ortaya çıktı. Bunların yanı sıra kahve tüketimi kişiyi kalp çarpıntısı gibi yüksek risklerle de karşı karşıya getirebildiği araştırmaya konu oldu.

Tüm bunlara rağmen, kahve içmenin daha az uykuya yol açmasının potansiyel bir genetik faktörü olabileceği üzerinde de duruluyor. Araştırma, "The New England Journal of Medicine" isimli dergide yayımlandı.

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