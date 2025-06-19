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Araştırma: Kediler, sahiplerinin kokusunu tanıyor

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Yeni bir araştırmaya göre kediler sahiplerinin kokusunu yabancı kokulardan ayırt edebiliyor.
Araştırma: Kediler, sahiplerinin kokusunu tanıyor

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Tokyo Tarım Üniversitesi yürüttüğü çalışmada 30 kediye, üç farklı plastik tüp koklattı.

İlk tüpte sahiplerinin kokusunun olduğu bir çubuk, ikincisinde daha önce hiç tanışmadıkları, sahipleriyle aynı cinsiyetten bir kişinin kokusunun olduğu bir çubuk ve üçüncüsündeyse temiz bir çubuk vardı.

Hayvanların sahiplerinin kokularının olduğu deney tüplerini daha fazla kokladığı gözlemlendi.

Araştırmacılar kedilerin tanıdıkları ve tanımadıkları insanları kokularına göre ayırt edebildiğini düşünüyor.

Kedilerin diğer kedileri tanımak ve onlarla iletişim kurmak için güçlü koku alma duyularını kullandıkları biliniyordu.

Hayvanların daha önce de sesleri ayırt edebildikleri, yiyecek bulmak için birinin bakışlarını yorumlayabildikleri ve bir kişinin duygusal durumunu kokusundan anlayıp buna göre davranışlarını değiştirebildikleri tespit edilmişti.

Fakat araştırmacılar, kedilerin sahipleri gibi belirli kişileri tanıyabildiğini düşünmüyor.

Çalışmanın yazarlarından Hidehiko Uchiyama, kedilerin insanları tanıyıp tanımadığının anlaşılabilmesi için kedilere tanıdıkları birden fazla kişiye ait koku uyarıcılarının koklatılması gerektiğini savundu.

Bari Üniversitesi’nden araştırmacı Serenella d’Ingeo da sonuçların kedilerin tanıdık ve yabancı kokulara farklı tepkiler verdiğini gösterdiğini ama motivasyonları konusunda çıkarımlarda bulunulamayacağını belirtti.

Çalışmanın yazarları, ‘kedilerin koku alma duyularını insanları tanımak için kullandıkları’ sonucuna vardı.

Araştırmacılar, kedilerin belirli bir kişiyi kokusundan tanıyıp tanıyamayacağı gibi soruların yanıtı için daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyuyor.

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