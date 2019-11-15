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Araştırma: Seks bağımlılığı 'uydurma değil, gerçek bir hastalık'

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Araştırma: Seks bağımlılığı 'uydurma değil, gerçek bir hastalık'
Araştırma: Seks bağımlılığı 'uydurma değil, gerçek bir hastalık'

İsveç'te yapılan bir araştırmada, zaman zaman şüpheyle karşılanan "seks bağımlılığı" hastalığının beyindeki bir reaksiyondan kaynaklandığı ve gerçek olduğu" sonucuna varıldı

Times'ın haberine göre Epigenetik adlı bilimsel bir dergide yayımlanan araştırmada "seks bağımlısı" olduğunu söyleyenlerde, olağandışı bir genetik faaliyet görüldü.

Bu durumun da beyinde normalin çok üzerinde "aşk hormonu" diye bilinen oksitoksin salgılanmasına neden olduğu belirtiliyor.

Çalışmayla bu rahatsızlığın tedavisinde yeni yöntemler aranabileceği ve seks bağımlılığının meşru bir rahatsızlık olduğunun nihayet kanıtlanış olabileceği vurgulanıyor.

Araştırmayı yapan uzmanlardan biri olan, İsveç'teki Umea Üniversitesi'nden Jussi Jokinen, "Hastalığın biyolojik nedenleri konusunda giderek artan kanıtlar var. Tabii ki çok tartışmalı bir teşhis ama şimdi bunun gerçek olduğunu düşünüyoruz." diyor.

Dünya Sağlık Örgütü seks bağımlılığını "kontrolün yitirildiği sorunlu ve riskil cinsel davranış" diye tanımlıyor. Hastalığın nüfusun yüzde 3 ila 6'sını etkilediği tahmin ediliyor.

Seks bağımlılığı, kısmen sıklıkla anksiyete ve depresyon gibi diğer ruhsal sorunlarla birlikte görülmesi ve başka psikolojik rahatsızlıkların yansıması da olabilmesi nedeniyle de ayrı bir hastalık olarak kabul edilmiyordu.

Yeni araştırmada uzmanlar seks bağımlısı olduğunu söyleyen 60 hasta ve diğer 33 gönüllüden kan örnekleri aldı. Seks bağımlılarında, özellikle beyinde aktif olan ve oksitoksin üretimini kısıtlayan genlerin görevlerini tam olarak yerine getirmediği saptandı.

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