Araştırma: Yoga depresif semptomları azaltmaya yardımcı oluyor

Uzmanlar haftada bir düzenli yapılan yoga seansının ruh sağlığına etkisini araştırdı

Araştırmalar, haftalık yoga seanslarının psikolojik sorunlar yaşayan insanlarda depresif semptomları azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu.

British Journal of Sports Medicine’de yayımlanan analizde ABD, Hindistan, Japonya, Çin, Almanya ve İsveç’ten 19 kontrollü klinik deneme uygulandı. Araştırmaya katılan insanların daha önce alkol bağımlılığı, bipolar bozukluk, şizofreni, travma sonrası stres bozukluğu gibi hastalıkları olduğu belirtildi.

Katılımcılar araştırma için 20 ile 90 dakika arası süren haftalık ortalama 2 yoga antrenmanı yaptı. Araştırma için yapılan yoga antrenmanları kuvvet yogası gibi fiziksel hareketlilik gerektiren türler olarak belirlendi.

Yaklaşık 2 buçuk ay devam eden yoga antrenmanlarının ardından sonuçlar gelmeye başladı. Depresif semptom gösteren katılımcılarda orta derecede rahatlama görülürken şizofreni hastalarının depresif semptomlarında ciddi bir azalma yaşandı. Alkol bağımlılılarında da depresif belirtiler azalırken travma sonrası stres bozukluğu yaşayanlarda değişim yaşanmadı.

Analiz sonucuna göre haftalık yoga seansı sayısı arttıkça kişilerde hissedilen depresif semptomlar azaldı.

Neden yoga?

Bilim insanları yoganın pek çok egzersiz gibi beyne giden kan dolaşımını arttırarak strese yanıt veren bölgeler üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

Araştırmayı yürüten bir ekibin parçası olan Güney Avustralya Üniversitesi'nden doktora adayı Jacinda Brinsley, "Egzersizin ruh sağlığı üzerinde pek çok mekanizma üzerinde, özellikle de endorfin konusunda olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Bir başka mekanizma ise vücudun merkezi stres sisteminin kontrol edilmesi" dedi.