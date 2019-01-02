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Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı yeni yıl mesajından dolayı eleştirdi.
Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı yeni yıl mesajından dolayı eleştirdi.

Arıklı, yayınladığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yeni yıl mesajında kaydettiği cümlelerle Kıbrıs Türk toplumunu çaresizliğe mahkûm ettiğini savundu.

Arıklı, Rum lider Anastasiadis’in "Gevşek Federasyon"dan bahsederken, Türkiye iki devletli veya konfederal çözüm derken, Gutteres’in "Yeni Şeyler" söylenilmesini isterken Cumhurbaşkanının ısrarla "BM Parametrelerinin dışına çıkamayız" diyerek öğretilmiş çaresizliğini ortaya koyduğunu iddia etti.

“Sayın Cumhurbaşkanının yarım asırdır süregelen ‘Federasyon’ temelli görüşmelerin bizi bir yere götürmeyeceğini anlaması için daha ne gibi bir gelişme olmalıdır?” ifadelerini kullanan Arıklı, federasyon temelli görüşmeler devam ettiği müddetçe en yakın ülkelerin bile KKTC’yi tanımayacağı ve Akıncı’yı Cumhurbaşkanı olarak kabul etmeyeceğini savundu.

Arıklı, “Hiçbir ülke, her an ortadan kalkması muhtemel bir ülkeyi tanımaz ve başında olduğu devleti yaşatmak istemeyen kişiyi Cumhurbaşkanı olarak görmez. Sayın cumhurbaşkanını ettiği yemini bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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