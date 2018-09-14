Arıklı; “Düzeni değiştirceceğiz diyenler, düzenbaz oldular”

Örgüt binasını 1985 yılında kurulan ve 1992 de kapatılan Yeni Doğuş Partisinin iki kurucu üyesi yaptı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı burada yaptığı konuşmada YDP’nin köklerinin eski Yeni Doğuş Partisine kadar uzandığını söyleyerek; “Köklerimizden aldığımız ilham ve güçle yola çıktık. KKTC’nin geleceğinde ve kaderinde YDP’nin imzası olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Arıklı, ülkenin içinde yaşadığı sorunlara da değinerek; “Biz bu sorunları çözeriz. KKTC’nin çözülemeyecek sorunları yok. Sorunların altında ezilen bir Hükümet var. Çok bağıran hakkını fazlası ile alıyor. Sesi çıkmayan altta eziliyor. İşçi- memur, meydanda. El- Sen, grevde. Pazartesi Kar-İş grevde. Okullar açılacak ama öğretmen yok. Okulların tamiratı bile yapılmadı. Taşımalı sistem çöktü. Eğitim sistemi felç ve Müsteşar sırra kadem bırakıp özel bir okula kaçtı. Beceriksizliği, bilgisizliği anladık ama ahlak da yerlerde sürünüyor” dedi.

Arıklı askeri kantinlerin kapatılmasını da eleştirerek, “Bu son derece zamansız bir icraat. Marketçileri denetleyemeyen Hükümet, onların ricası ile askeri kantinleri gariban vatandaşlara kapattırdı. Bu kantinlerden kimlerin alışverişi yaptığı malum. Özellikle Güneye geçemeyen vatandaşlar zaruri ihtiyaçlarını buralardan karşılıyordu. Güya Devletin vergi kaybı oluyormuş. İyi de Güneydeki marketler bize vergi mi ödüyor. Oradan yapılan alışverişe, Güneye akıtılan milyonlarca auroya niye sesinizi çıkarmıyorsunuz. Bakanlarınız bile ucuz diye güneyden alışveriş yapıyor ve oradan yolculuk yapıyor. Hükümet, kantinleri bu zamanda kapatarak gerçekte kimin yanında yer aldığını bir kez daha gösterdi. Hiç olmazsa şu kriz geçene kadar askeri kantinlere dokunmasaydınız. Hani siz emekçinin ezilenin ve garibanın partisi idiniz?” dedi.

“Bu düzenin adı, soygun, vurgun ve talan düzenidir. Düzen değiştireceğiz diye işbaşına gelenler düzenbaz oldular ve bu düzeni yaşatıyorlar”