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Arıklı; "Türkiye ye bağlılığa evet bağımlılığa hayır diyoruz"

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocaklarının ortaklaşa düzenlediği "Türk Kültür ve Medeniyeti" konulu Uluslararası Kongrede Kıbrıs Meselesi ile ilgili bir konuşma yaptı.
Arıklı; "Türkiye ye bağlılığa evet bağımlılığa hayır diyoruz"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocaklarının ortaklaşa düzenlediği "Türk Kültür ve Medeniyeti" konulu Uluslararası Kongrede Kıbrıs Meselesi ile ilgili bir konuşma yaptı.

Arıklı, KKTC de yaşanan ekonomik sıkıntıdan bahsederken "Yıllar önce kendi ayaklarımızın üzerine duracak bir yapı oluşturabilseydik şu anda yaşadığımız ekonomik krizi en hafif şekilde atlatabilirdik. Ama yıllar içinde Türkiye’de 'Bağlılık' kılıfı altında "Bağımlılık' oluşturan bir yapı oluşturuldu. Bu bağımlılığın ekonomik bedelini ödüyoruz" dedi. Arıklı bu bağımlı ekonomik yapının oluşmasında KKTC yöneticilerinin olduğu kadar Türkiye’yi yönetenlerinde payı var" dedi.

Arıklı, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ve fakat uygulanmayan ekonomik protokollerden de bahsederek şunları söyledi; " Kıbrıs’ta iç statükoyu korumaya an içmiş bir rant çevresi var. Bunların başında sendikalar geliyor. Sendikalarla siyasiler zaman zaman Türkiye’ye karşı iyi polis kötü polis rolü oynuyorlar. Böylece imza attıkları fakat uygulamak istemedikleri reformları bu sayede uygulamıyor Türkiye’nin baskılarını da bu sayede atlatıyorlar" dedi.

Arıklı, Türk dünyasında KKTC’nin tanınmamasının büyük sıkıntı olduğunu belirterek "Bir Millet Yedi Devlet diyoruz ama 7 Devletin içinde Türkiye’den sonra en yaşlı ve tecrübeli ülke olan KKTC’nin Türk Kineşinde bile temsil edilmemesinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Artık kendimize yeni bir yol haritası çizmenin vakti geldi. Federasyon peşinde koşanları kendi hallerine bırakalım ama B Planı üzerinde yoğunlaşıp Kıbrıs Türküne yeni alternatifler ve ufuklar sunalım" dedi.

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