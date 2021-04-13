Arıklı: Zaroğlu sakinleşmeli, "Partiden ayrılmak için zemin hazırlıyor."

YDP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin, YDP kurultayında yarışan rakibi Bertan Zaroğlu’nun ‘TC Elçiliği Erhan Arıklı’dan yana taraf oldu ve benden özür dilenmezse istifa edeceğim’ söylemlerini değerlendiren Arıklı, “Partiden ayrılmak için zemin hazırlıyor. Uçuk kaçık söylemler, partiyi yıpratır. Türkiye’yi zora sokar. En küçük bir müdahale olmadı” dedi. Erhan Arıklı, seçimi kaybeden Bertan Zaroğlu’nun Yenilgiyi kabul edip parti için çalışması gerektiğini savunarak, “Maç bitti 2 gün yorum yapılır artık işine bakmalı. Partiye yeterince zarar verdi vazgeçsin” ifadelerini kullandı.

Zaroğlu ile bir arada çalışabilecekmisiniz sorusunu yanıtlayan Arıklı, “Partimin milletvekili gerekeni yapmalı ve çalışmalı. Partiyi germekten vazgeçmeli. Ailemden şahsına yönelik yapılan paylaşımları söylüyor ancak kendi ailesinden yapılanları söylemiyor. İki ailede artık karşılıklı söylemler yapmamalı. Yangına benzinle gitmemeli. Konu kapanmalı” şeklinde konuştu.

Zaroğlu’ndan neden özür dilemesi gerektiğini anlamadığını anlatan Arıklı, “Genel başkana söylenmeyecek laflar söyledi. Uyarılarıma rağmen dozu artırdı. Sakinleşmeli. Yenilgi onu olgunlaştıracak” dedi. Yoğun işlerinden dolayı kurultaya vakit ayıramadığını dile getiren Arıklı, “Ben gezemedim ancak Zaroğlu köy köy dolaştı iyi oldu parti heyecanlandı. İlgi arttı. Artık durmak ve işimize bakmamız lazım. Amaç daha iyi noktalara partiyi taşımaksa kırgınlıkları geride bırakmak lazım” diye ifade etti.