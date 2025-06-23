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Arkın: Casino sektörüne önyargılı eleştiriler, ülkeye zarar veriyor

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Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası’nın bazı kesimlerce bilgi eksikliği ve önyargıyla değerlendirildiğini belirterek, bu durumun sektöre ve ülke ekonomisine zarar verdiğini vurguladı.
Arkın: Casino sektörüne önyargılı eleştiriler, ülkeye zarar veriyor

Casino sektörünün ülke ekonomisine katkısının yadsınamayacağının altını çizen Ahmet Arkın, en fazla vergi veren, en fazla istihdam sağlayan ve hemen hemen her sektöre ekonomik katma değeri olan bir sektörle ilgili art niyetli olan eleştirileri kınadıklarını kaydetti.

Yasada yapılan değişikliklere göre casino açma koşullarının ağırlaştırıldığının altını çizen Ahmet Arkın, eski yasada casino açmak isteyen bir otelin en az 500 yatak kapasitesi olması gerekirken, yeni yasada ancak 750 kapasiteli otellerin casino açabileceğini kaydetti. Bunun da casino açmak isteyen bir işletmenin en az 150 milyon dolarlık bir tesis inşa etmesi anlamına geldiğine dikkat çeken Arkın, “Bunlar da her yer casino dolacak, casino açma koşulları kolaylaştırıldı gibi söylemlerin ne kadar yanıltıcı olduğunu göstermektedir” dedi.

Arkın, yeni yasada masa ve makine başına ödenen rushat harçlarının yükseltilmesiyle her yıl ödenen meblağın yaklaşık yüzde 15 artacağı ve casino öz izin koşullarının da ağırlaştırıldığı bir yasaya casino açma koşulları kolaylaştırıldığı şeklinde değerlendirme yapılmasının da art niyetin göstergesi olduğunu kaydetti.

“Kara Para aklama suçlamalarının altı boş ve ülkeye zarar verdi”

Değiştirilmiş haliyle kara para aklama ihtimallerini ortadan kaldıran bir tasarı için kara para aklamanın önünü açtığı yorumlarının yapılmasını sektöre ve ülke ekonomisine karşı kötü niyetli bir bakış olarak not aldıklarını kaydeden Ahmet Arkın, şans oyunları sektöründe kara para aklamayla ilgili ellerinde somut bir bilgi olmadan böyle bir çığırtkanlık yapan milletvekillerini kınadıklarını kaydetti.

Yasa tartışmaları sırasında altı doldurulmadan hakaret içeren ifadelerle sektörü kara para aklama merkezi olarak gösteren açıklamaların ülke mali yapısına hemen olumsuz yansımaları olduğu duyumunu aldıklarını ifade eden Arkın, “Umarım bu art niyetli açıklamaları, Türkiye medyasına taşıyanların yarattığı algı, ülke bankacılık sektörünün ciddi yaralar almasına yol açmaz” dedi.

KKTC vatandaşlarına yasak kalkmadı

Yasayla ilgili en yanıltıcı eleştirilerden birinin de yapılan yasal düzenlemeyle KKTC vatandaşlarının casinoya girişinin serbest bırakıldığı şeklinde olduğunu anımsatan Ahmet Arkın, kendilerine de vatandaşlardan sürekli olarak sorular gelmesinin de toplumun ne kadar yanıltıldığını gösterdiğine vurgu yaptı.

KKTC vatandaşları, 25 yaş altı ve öğrencilerin casinoya giriş yasağının devam ettiğini ancak ceza yönteminin değiştiğine dikkat çeken Arkın, bilakis bu değişiklik yasasıyla yasağa uymayan hem kişiler hem de işletmelerin cezalandırılmasının kolaylaştığını ve para cezası kesilmesinin mahkemeye intikal etmeden daha pratik hale getirildiğini kaydetti.

Hükümete teşekkür

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, son olarak casinolar için olumsuz maddeler içermesine rağmen sektördeki eksikliklerin giderilmesi açısından önemli bir kazanım getiren yasanın muhalefetten gelen tepkilere rağmen sahiplenip meclisin gündemine getirdiği için Başbakan Ünal Üstel ve kabinesine teşekkürlerini iletti.

 

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