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Armağan Çağlayan kansere yakalandı

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Televizyon programcısı ve avukat Armağan Çağlayan kansere yakalandığını açıkladı.
Armağan Çağlayan kansere yakalandı

Armağan Çağlayan sevenlerini üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hayranlarına kişisel bir şey paylaşmak isteğini vurgulayan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

“TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLAYACAĞIM”

*Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.

*Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.

“KISA KISA BİLGİLENDİRME GEÇECEĞİM”

*Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı.

*Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…

*Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım.

*Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim…

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