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Arnavutluk: Kosova sınırındaki Sırp ordusunun gücü "sıfır"

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova sınırındaki Sırp ordusunun gücünün "sıfır" olduğunu söyledi.
Arnavutluk: Kosova sınırındaki Sırp ordusunun gücü "sıfır"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'nda (GLOBSEC), Kosova’nın kuzeyindeki gerilim, ülkesinin Avrupa entegrasyonu süreci ve Türkiye’nin desteği gibi konulara değindi. 

Kosova sınırındaki Sırp ordusunun gücünün "sıfır" olduğu değerlendirmesinde bulunan Rama, "Bu aynı Meksika ordusunun ABD sınırında belirmesi gibi, ne yapabilir? Affınıza sığınarak, Meksika’yı severim ama ne yapabilir? Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey. Bu sadece iç politika ile alakalı. Kosova’nın kuzeyinde meydana gelenler iç politikayla çokça alakalı." ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin ülkesine Kovid-19 salgını döneminde verdiği desteğe ilişkin Rama, şunları kaydetti: 

"Olan şuydu; hayatları kurtarmak için biz Arnavutlar Türkiye’ye koştuk, Sırbistan ise Çin ve Rusya’ya koştu, Kuzey Makedonya ise hepsine koştu. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan olmasaydı Arnavutluk çok daha fazla ölümle karşı karşıya kalacaktı. Öte yandan Avrupa Birliği sadece kendi başının çaresine bakarken, gözlerini bize çevirmeleri uzun sürdü, sonrası ise iyiydi çünkü bize bir sürü aşı verdi." 

Arnavutluk’un AB üyelik sürecini de değerlendiren Rama, bu sürecin sistematik ve sağlam olması gerektiği, Batı Balkanlar’ın tekrar geriye dönmemesi için AB ile Batı Balkanlar arasındaki ilişkilerde bir şeylerin temelden değişmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Panelde, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de yer aldı. 

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