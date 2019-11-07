Arter Çöplükte Çıkan Yangın Hakkında Polis Soruşturması Talep Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Gazimağusa Belediyesine ait çöplük alanda son iki üç ay içerisinde iki kez çıkan yangının büyük sıkıntı yarattığını ve bu konuda ilgili kurumları acil toplantıya çağırarak konuyla ilgili neler yapılabileceğini ele aldı.

Dün Belediyede yapılan toplantıya Olay Trans Direktörü Olay Sarp, Hür-Kur Güvenlik Sistemleri Şirket Direktörü Kurtuluş Fellahoğlu, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü Temsilcileri ve Gazimağusa Polis Müdürlüğünden görevliler katıldı. Toplantıya katılan ilgililerden yangınlarla ilgili detaylı bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Başkan İsmail Arter, yangın çıktıktan sonra söndürülmesiyle ilgili yapılacak olan çalışmalardan daha da önemlisinin yangın çıkmasını engellemek olduğunu belirterek, ‘’Sıcaklardan dolayı yangın ihtimalinin çok olduğu yaz aylarının yangın çıkmadan geçirilmiş olmasına rağmen son iki ay içerisinde iki defa farklı noktalarda yangın çıkması akıllara kasıtlı yakılmış olabileceği ihtimalini getirmiştir.” dedi. Başkan Arter, toplantıya katılan ilgililerden aldığı bilgiye dayanarak çöplüğün kasıtlı yakılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyerek, dolayısıyla toplantıda kasıtlı yangın çıkarmanın söz konusu olurken konunun suç boyutunun da olduğu kanaatine varıldığını söyledi.

Çöplüğün yakılmaması için alınabilecek tedbirler konusunda da Belediye Başkanı İsmail Arter, yangının toprakla örtülen yerlerde değil de çöplerin yeni döküldüğü alanlarda çıktığına dikkat çekti. Başkan İsmail Arter, alınacak tedbirler konusunda bölgenin telleme ile fiziki olarak korunmasının, mevcut olan kamera sisteminin güçlendirilerek kamera ile korunmanın artırılmasının ve bölgedeki güvenlik görevlilerinin sayıca artırılmasının tedbir olarak düşünüldüğünü söyledi. “Çabamız çöplük yakılmasın ve yanmasın diyedir” diyen Başkan İsmail Arter ileriki zamanda AB projesi ile Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İnönü Belediyelerine ait çöplerin Güngör’e taşınmasının söz konusu olacağını o aşamaya gelinceye kadar mevcut çöp alanının Belediyenin kontrolünde korunması gerektiğini kaydetti. Başkan Arter, “son yangın olayıyla ilgili olarak da elde edilen bulgular bir polis soruşturması yapılmasını gerektirmiştir” diyerek gerekli soruşturmanın yapılmasını talep etti. (MHA)