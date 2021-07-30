Aşı karşıtı yakınlarının tepkilerinden korkup gizlice aşı oluyorlar

ABD’nin Missouri eyaletinde bir doktor, toplumda Covid-19 aşısının kutuplaştırıcı bir hale geldiğine işaret ederek bazı kişilerin aşıya karşı çıkan yakınlarından tepki gelir korkusuyla gizlice aşılandıklarını söyledi.

ABD’nin Missouri eyaletinde bir doktor, toplumda Covid-19 aşısının kutuplaştırıcı bir hale geldiğine işaret ederek bazı kişilerin aşıya karşı çıkan yakınlarından tepki gelir korkusuyla gizlice aşılandıklarını söyledi.

Delta varyantının yayılmaya devam ettiği ABD’de aşılama hızının yavaşlaması, aşı zorunluluğu tartışmalarını da gündeme getirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’ın devlet memurlarına aşı zorunluluğu kararını açıklayacağı bildirilmişti.

Diğer yandan aşı karşıtlığı da Covid-19’la mücadelenin önündeki büyük engellerden biri. ABD’de yetkililer, ”Sosyal medya platformlarında aşı karşıtı yanlış bilgilerin yüzde 65’ini üreten yaklaşık 12 kişi var” bilgisini paylaşmıştı.

Missouri, West Plains’teki hastanenin sorumlusu Dr. Priscilla Frase durumu, ”Aile veya arkadaşlık çevrelerindekilerin ya da çalışma ortamındakilerin bakış açısından etkilenip fikirlerini olumlu yönde değiştirenler var. Kararlarını kendileri verdiler ancak çevrelerindeki aşı karşıtlarının da baskısından kaçmak istediler” sözleriyle açıkladı.

Frase, hastaların ‘mahremiyet’ talebine otomobillerinde aşı uygulama gibi hizmetlerle karşılık verildiğini söyledi: ”Aşıyı nerede isterlerse -imkanlarımız dahilinde- orada yapmaya çabalıyoruz. Bu bizim açımızdan kazanç oluyor.”

Aşı uygulama merkezi olan bir eczane çalışanı ise, ”Aşı olmak için gelmemiş gibi davrananlar var. Sanki başka bir ürün almak için gelmiş gibi hareket ediyorlar. Hatta gelenlerden birisi, ‘Lütfen kimseye söylemeyin’ diye yalvardı” dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre Missouri, nüfusunun yüzde 41’ini Covid-19’a karşı tamamen aşılı hale getirebildi. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre eyaletteki Covid-19 vakalarında geçen hafta yüzde 10’luk artış yaşandı.