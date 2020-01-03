Asker Hasan Lefke'yi yasa boğdu

1945 yılında Lefkoşa’da dünyaya gelen ardından uzun yıllar Lefke’de ikamet eden 1974 yılına kadar TMT mücahidi olarak görev yapan Hasan YILGÖR (Asker Hasan) dün akşam geçirdiği kalp kirizi sonucu Lefke’deki evinde vefat etti

1945 yılında Lefkoşa’da dünyaya gelen ardından uzun yıllar Lefke’de ikamet eden 1974 yılına kadar TMT mücahidi olarak görev yapan 1976 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen Hasan YILGÖR (Asker Hasan) dün akşam geçirdiği kalp kirizi sonucu Lefke’deki evinde vefat etti

Lefke’nin sevilen ve sayılan simalarından birisi olan Asker Hasan’ın bu ölümü Lefke’yi yasa boğdu. 5 Ocak 2020 pazar günü Lefke Orta Camiide kılınacak öğle namazına mütakip Lefke Kapristanlığına defnedilecek. (MHA)