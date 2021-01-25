Atakan: “2021 bütçesi, hükümet gibi ölü doğdu"

HP Milletvekili Tolga Atakan mecliste yaptığı konuşmada, 2021 bütçesinin, hükümet gibi ölü doğduğunu belirtti.

Daha yılın başından bütçe açığı görüldüğünü ve bu açığın yılsonuna kadar daha da büyüyeceğini savunan Atakan, ek mesai, kamuda verimsizlik, e-devletin hayata geçmemesi gibi nedenlerle giderlerin daha da arttığını söyledi.

Genel bütçe açığının yüzde 29,23, yerel bütçe açığının ise 83,23 arttığını dile getiren Atakan, Türkiye’den gelecek kaynakla ilgili hala herhangi bir protokol imzalanmamış olduğuna işaret etti.

Bütçedeki rakamların sürdürülebilir bir hizmet çarpanı yaratmaktan uzak olduğunu kaydeden Atakan, pek çok ülkenin kesintisiz hizmet akışı sağlamak için e-devlet altyapısını güçlendirdiğini ancak KKTC’de bu konuda bir türlü aşılamayan bir eşik olduğunu savundu.