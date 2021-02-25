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Atakan: “Geleceği kaybetmemek adına hükümetin bu konuya eğilmesi olmazsa olmazdır”

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Atakan,Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanının ülkedeki üniversitelerden mezun olan dört bin öğrencinin maddi nedenlerle ülkelerine dönemediğini, sefalet içinde olduğunu açıkladığını söyledi
Atakan: “Geleceği kaybetmemek adına hükümetin bu konuya eğilmesi olmazsa olmazdır”

HP Milletvekili Tolga Atakan, “pandemi dönemi ve sonrasına turizm eğitim ve ulaştırma planlaması” konusunda konuşma yaptı.

Hükümetin nöbetçi bakan bırakarak, Meclis’te bulunmamasını eleştirdi.

Ülkenin iki lokomotif sektörü yükseköğretim ve turizmin, pandemiden dolayı ciddi darbe aldığını, ülkenin ciddi bir kayıp içinde olduğunu söyleyen Atakan, mahalli gelirlerde yaşanan dramatik gerilemeye işaret etti.

Bu iki sektörü incelikle planlamak gerektiğini söyleyen Atakan, bu planlama noktasında hükümetin başarısız olduğunu ileri sürdü.

Uçuş sayılarının artırılması ve azaltmasının uygun karantina ortamının sağlanması koşuluyla sorun yaratmayacağını dile getiren Atakan, bu noktada yaşanabilecek sorunların, yükseköğretimde geleceğe yönelik de soruna yol açabileceğini söyledi.

Atakan, planlamanın yükseköğretim temsilcileri ile görüşülerek yapılması gerektiğini, kaç öğrencinin geleceğinin cevabının bilinmediğini, yüksek öğretimde gelinen seviyeyi kaybetme riski ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanının ülkedeki üniversitelerden mezun olan dört bin öğrencinin maddi nedenlerle ülkelerine dönemediğini, sefalet içinde olduğunu açıkladığını söyleyen Atakan, “Geleceği kaybetmemek adına hükümetin bu konuya eğilmesi olmazsa olmazdır” dedi.

Turizmde 1 Nisan hedefi konduğunu, ancak bunun söylemde kaldığını sektörel bir planlama yapılmadığını söyleyen Atakan, komşu ülkelerin bu noktada yaptıklarından örnekler verdi.

Sosyal medyada pazarlamanın turizmde büyük önem kazandığını söyleyen Atakan, bu yönde çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.  

Planlama yapılmadığını, güvenin yerlerde olduğunu savunan Atakan, sağlık ve aşı gibi önemli alanlarda planlama yapılmadığını söyledi.

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