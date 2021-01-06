Ataoğlu: “Sivil Savunma Teşkilatı, en önemli dayanağımızdır”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç’u kabul ederek bir süre görüştü.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç’u kabul ederek bir süre görüştü.

İkili görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunan Yurizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Bakanlık görevinde bulunduğu süre içerisinde çok ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek, “ihtiyaç duyulduğu anda, ilk akla gelen Sivil Savunma Teşkilatımız olmuştur. Bu anlamda Sivil Savunma Teşkilatı, en önemli dayanağımız olmuştur” dedi.

Bakan Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile önceki bakanlık döneminde başlatmış oldukları önemli çalışmaların olduğuna dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte de işbirliği va çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Karakoç: “ihtiyaç duyan herkesin, yanında olmaya devam edeceğiz”

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç da kabulde yaptığı konuşmasında, özellikle pandemi sürecinde Turizm ve Çevre Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, ihtiyaç duyulan alanlarda hazır bulunduklarını dile getirerek, “ihtiyaç duyan herkesin, yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Karakoç, Bakan Ataoğlu’na Bakanlık görevinde başarılar dileyerek, Teşkilat olarak işbirliği içerisinde hareket etmeye her zaman hazır olduklarını belirtti.