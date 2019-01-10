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Avcı: Körüklü otobüsler şehir içi yollar için uygun değil

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Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, üniversitelerin öğrenci taşımacılığı için kullandığı körüklü otobüslerin şehir içi yollar için uygun olmadığını, bu otobüslerin çift şeritli yollarda da tehlike yarattığını kaydetti.
Avcı: Körüklü otobüsler şehir içi yollar için uygun değil

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, üniversitelerin öğrenci taşımacılığı için kullandığı körüklü otobüslerin şehir içi yollar için uygun olmadığını, bu otobüslerin çift şeritli yollarda da tehlike yarattığını kaydetti.

Trafik Dairesi’nden alınan bilgiye göre,  körüklü otobüslerle ilgili ilk izin 2015’te verildi.  KKTC’de şu anda 25 körüklü otobüs var. 23’ü trafikte. Körüklü otobüslerin T izin başvuruları Trafik Dairesi’ne yapılıyor, izinler izin kurulu tarafından veriliyor ya da uzatılıyor.

“KÖRÜKLÜ OTOBÜSLERLE İLGİLİ OLUMSUZ GÖRÜŞ VERİLDİ”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) körüklü otobüslerle ilgili değerlendirme yapan TKÖD Başkanı Avcı, “Körüklü otobüslerin izinleriyle ilgili olumsuz görüş verildiği bilgimizde” dedi.

Avcı, ülkedeki durakların da körüklü otobüsler için uygun olmadığını kaydetti.

Mehmet Avcı, “Benim de olduğum bir toplantıda, şu an görevde olan Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri körüklü otobüslerin trafik için uygun olmadığını, ileride kaldıracağını tüm üniversite yetkililerine aktarmıştı” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, otobüslerdeki yolcuların ayakta seyahat etmesinin tehlikeli olduğunu da vurgulayan Mehmet Avcı, “Özellikle anayollarda ayakta yolcu taşınması güvenli değil” dedi.

“KÖRÜKLÜ OTOBÜSLER İÇİN BELİRLENEN GÜZERGAH VAR”

Otobüslerin trafiğe çıkabilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, yasal yetkisi çerçevesinde Resmi Gazete’de bildiri yayımlıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan döneminde yeni izin başvurusu olmadı.  Şu an bekleyen izin de yok.

Verilen bilgiye göre, her üniversitenin körüklü otobüsleri için belirlenen güzergahı var.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) 16, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) 6, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nün 1, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) 2 körüklü otobüsü var. LAÜ, şu an bu otobüsleri kullanmıyor.

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