Avrupa Birliği’nden Kanada’ya itfaiyeci desteği

Kanada hükümeti, ülkenin güneyinde başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınları için AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım istedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün açıklama yaptı. Von der Leyen, “Korkunç orman yangınları karşısında Kanada ile dayanışma içindeyiz. Kanada, AB Sivil Koruma Mekanizmasından destek talep etti ve biz de hemen yanıt veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mekanizma kapsamında Fransa, Portekiz ve İspanya’dan 280 itfaiyecinin gönderileceğini belirtilen Komisyon Başkanı von der Leyen, daha fazla itfaiyecinin de gönderileceğini vurguladı.

20 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AB İnsani Yardım Bürosu’nun ise konuyla ilgili açıklamasında, “Kanada genelinde Mayıs ayından itibaren Hollanda büyüklüğünde, yaklaşık 4.1 milyon hektarı yakan alışılmadık yayılma ve yoğunlukta çok sayıda orman yangını var. Bu orman yangınlarından çıkan duman, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki şehirlere de yayılıyor ve ortalamadan 10 kat daha fazla karbon dioksit salıyor. Kanada genelinde 20 binden fazla kişi tahliye edildi” denildi.

ABD’DE UÇUŞLAR İPTAL

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Kanada’da çıkan orman yangınlarının dumanı nedeniyle azalan görüş mesafesinin hava yolculuğunu etkilediğini ve New York’ta bulunan LaGuardia Havalimanı’na giden uçuşları ertelediğini, Philadelphia Uluslararası Havaalanına yapılan kalkışların da iptal edildiğini duyurdu.

FAA’dan yapılan açıklamada, “Orman yangını dumanından azalan görüş mesafesi, bugün hava yolculuğunu etkilemeye devam edecek. New York City, Washington DC, Philadelphia ve Charlotte’a trafik akışını güvenli bir şekilde yönetmek için muhtemelen adımlar atmamız gerekecek. Kuzeydoğu, Ohio ve Orta Atlantik’ten LaGuardia Havalimanı’na giden uçuşları durdurduk. Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle Philadelphia Uluslararası Havaalanı’na yapılan kalkışlar iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

FAA, LaGuardiaya yapılacak uçuşların ortalama 54 dakika erteleneceğini belirtti.

Ayrıca LaGuardia ve Philadelphia havalimanlarına dair resmi sosyal medya hesaplarından da yolculara duyuru yapılarak, uçuş durumunu hakkındaki güncellemeler için havayolları ile iletişimde olmaları çağrısında bulunuldu.