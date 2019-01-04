Avrupa kara kışın etkisi altında

Avrupa’yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Türkiye’nin doğu illeri dışında, Trakya’da kar yağışı ve tipi etkili oluyo

Avrupa’yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Türkiye’nin doğu illeri dışında, Trakya’da kar yağışı ve tipi etkili oluyor.Türkiye genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle İstanbul çıkışlı bazı tarifeli uçak seferleri iptal edildi.

Seferlerde uygulanan iptal ve gecikmeler nedeniyle hava yolu şirketleri yolcularına havalimanlarına gelmeden uçuşlarını kontrol etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

THY, bu kapsamda Atatürk Havalimanı’ndan iç hatlarda Erzurum, Ordu-Giresun, Gaziantep, Sinop, Diyarbakır, İzmir, Antalya Gazipaşa, dış hatlarda da Selanik ve Kosice’ye karşılıklı sefer yapamayacak.

AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı, Samsun, ve Gaziantep tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.Trakya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 50’ye yakın köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Avrupa’da da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Polonya’da üç meteoroloji uzmanı, donmaktan son anda kurtuldu.

Ülkenin güneyindeki Kasprowy Wierch meteoroloji istasyonunda görevli uzmanlar, yoğun kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla birlikte bulundukları kulübede mahsur kaldı.

Polonya’nın kuzeyinde Baltık Denizi kıyısında ise fırtına ve şiddetli rüzgar yaşamı adeta felce uğrattı.

Soğuk hava dalgası, Yunanistan’ın başkenti Atina ve Selanik’te de yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar ve fırtına uyarısı yapan yetkililer, vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulunuyor.

Avrupa’nın kuzeyindeki Norveç’te, kayak yaparken çığ altında kalan dört turistin bulunması için sürdürülen çabalar ise sonuçsuz kaldı.

Yeni bir çığ tehlikesi yüzünden arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.