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Avrupa Konseyi’nden İtalya’ya göçmen çağrısı

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Avrupa Konseyi, İtalya'nın düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait gemilerin faaliyetlerini düzenleyen son kanun hükmünde kararnamesini geri çekmeye çağırdı.
Avrupa Konseyi’nden İtalya’ya göçmen çağrısı

Merkezi Strazburg’da bulunan Avrupa Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnsan Haklarından Sorumlu Komiser Dunja Mijatovic, 26 Ocak’ta İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’ye mektup yazarak, İtalyan hükümetini ocak ayı başında çıkardığı kanun hükmünde kararnameyi geri çekmeye ya da revize etmeye davet etti.

ÇEŞKİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Mijatovic, mektubunda, kararname hükümlerinin, STK’lerin arama ve kurtarma operasyonlarını engelleyebileceğini ve bunun da İtalya’nın insan hakları ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle çelişebileceğini ifade etti.

Kararnamedeki, STK gemilerinin göçmenleri kurtarma bölgesinden uzaktaki İtalyan limanlarına tahliye etmesi uygulamasını da eleştiren Mijatovic, bu uygulamayla tehlike altındaki insanların STK’lerin hayat kurtarıcı yardımlarından mahrum kalabileceği uyarısında bulundu.

HÜKÜMET, MİJATOVİC’İN ENDİŞELERİNİN “TEMELSİZ” OLDUĞUNU SAVUNDU

ANSA ajansının haberine göre, İtalyan hükümeti, bu mektuba verdiği yanıtında, Mijatovic’in ifade ettiği endişelerin “temelsiz” olduğunu savundu.

Kararnamenin, STK gemilerinin denizde birden fazla kurtarma yapmasını engellemediği ileri sürülürken, asıl amacının Tunus ve Libya açıklarında kurtarılanların sistematik biçimde özellikle İtalya’ya taşınmasından kaçınmak olduğu ifade edildi.

İtalyan hükümetinin Avrupa Konseyi’ne verdiği yanıtta, göçmen gelişlerinde güneydeki Lampedusa ve Sicilya adaları ile Kalabriya bölgelerinde yoğunluk yaşandığı, organizasyon ve lojistik yükün paylaşılması için İtalya’nın orta ve kuzeyindeki limanların güvenli liman olarak STK gemilerine tahsis edildiği aktarıldı.

STK GEMİLERİNE YÖNELİK TARTIŞMALI KARARNAME

İtalya’da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, yılbaşında Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran STK'lere yönelik bazı düzenlemeler öngören yeni bir kanun hükmünde kararname kabul etmişti.

Resmi Gazete’de 2 Ocak’ta yayımlanarak yürürlüğe giren kararname, uluslararası sulara çıkış izni olmayan veya bu izni ihlal ettiği tespit edilen göçmenleri kurtaran STK gemilerinin ilk seferinde 2 ay, ikinci seferinde müsadere sonuçlanana dek el konulmasından, STK gemilerin kurtarma yaptıktan sonra tayin edilen güvenli limana en kısa sürede ulaşmasına kadar farklı kurallar içeriyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu kararnameyi duyururken, “İnsan kaçakçılarına servis araçlığı yapmaya yeter.” ifadesini kullanmıştı.

STK’ler ve bazı muhalif çevreler de kararnamenin, STK’leri engelleme amacı taşıdığını savunmuştu.

İtalya’ya 2022’de deniz üzerinden 104 bin civarında düzensiz göçmen gelmişti. 

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