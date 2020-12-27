Avrupa'da koronavirüs mutasyonu vakaları

İngiltere'de görülmeye başlanan mutasyona uğramış koronavirüs İsveç, İspanya ve Fransa'da da tespit edildi.

İngiltere'de görülmeye başlanan mutasyona uğramış koronavirüs Japonya'nın ardından İsveç, İspanya ve Fransa'da da tespit edildi.

İsveç Kamu Sağlığı Ajansı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, İngiltere'den İsveç'e gelen bir yolcunun rahatsızlandığı ve yapılan test sonucunda yolcuda söz konusu mutasyona uğramış koronavirüsün tespit edildiği kaydedildi.

İsveç Kamu Sağlığı Ajansı yetkilisi Sara Byfors, düzenlenen basın toplantısında yolcunun izolasyon altında bulunduğunu ve şu ana kadar ülkede başka vaka tespit edilmediğini belirtti.

İspanya'da dört vaka

İspanya'nın başkenti Madrid'deki yerel yönetimden cumartesi günü yapılan açıklamada da, İngiltere'den İspanya'ya gelen dört kişide mutasyona uğramış koronavirüsün tespit edildiği kaydedildi.

Yerel yönetimin Sağlık Bakan Yardımcısı Antonio Zapatero, düzenlenen basın toplantısında, "Hastaların ciddi bir rahatsızlığı yok. Bu türün daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz ancak daha ciddi bir hastalığa neden olmuyor" diye konuştu. "Alarma geçmeye gerek yok" diyen Zapatero üç vakanın daha incelendiğini ancak bunların sonucunun salı veya çarşamba günü belli olacağını belirtti.

Fransa'da bir vaka

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 19 Aralık'ta Londra'dan dönen bir Fransızda mutasyona uğramış koronavirüsün tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu kişinin herhangi bir semptom göstermediği ve evde izolasyon altında olduğu belirtildi. Yetkililerin, şahsın temas kurduğu kişileri takip ettiği ve alınan örneklerin test edildiği bildiriliyor.

Mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 50'den fazla ülke İngiltere'ye yönelik seyahat kısıtlamaları getirdi.